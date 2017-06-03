Охотившийся на бен Ладена офицер стал главой по операциям против Ирана

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Руководителем операциями против Ирана стал офицер Центрального разведывательного управления США Майкл Д’Андреа, который ранее руководил операциями по поимке Усамы бен Ладена, сообщает The New York Times.

Отмечается, что как сотрудник ЦРУ он также известен как "Темный принц" или Аятолла Майк.

По данным издания, это "первый существенный признак того, что администрация Трампа придерживается той жесткой линии против Ирана, которая была объявлена во время его кампании".

Иран был и остается одной из самых сложных стран для выполнения разведывательных задач ЦРУ. Агентство имеет очень ограниченный доступ в страну — там не работает американское посольство, которое могло бы обеспечить дипломатическое прикрытие для оперативников ЦРУ. Кроме того, спецслужбы Ирана почти четыре десятилетия ведут противостояние американским разведывательным и тайным операциям.