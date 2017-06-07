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    Стрельба в американском штате Юта: есть погибшие и раненые

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    По данным СМИ, вход в начальную школу, расположенную недалеко от места происшествия, был перекрыт. В настоящее время угрозы нет, полиция изучает обстоятельства инцидента.
    Стрельба в штате Юта
    ksl.com

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В результате стрельбы в городе Санди американского штата Юта погибли три человека, еще двое получили ранения, передает местный телеканал KSL.

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    По данным телеканала, инцидент произошел во вторник днем на одной из улиц. Сообщается, что вход в начальную школу, расположенную недалеко от места происшествия, был перекрыт.

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    Как сообщил представитель полиции города Джейсон Нильсон, в настоящее время угрозы нет. Полиция изучает обстоятельства инцидента. Другие подробности неизвестны.

    Ранее сообщалось о стрельбе в американском городе Орландо (штат Флорида). По данным полиции, стрельбу, жертвами которой стали пять человек, устроил бывший военнослужащий США

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