Стрельба в американском штате Юта: есть погибшие и раненые

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В результате стрельбы в городе Санди американского штата Юта погибли три человека, еще двое получили ранения, передает местный телеканал KSL.

По данным телеканала, инцидент произошел во вторник днем на одной из улиц. Сообщается, что вход в начальную школу, расположенную недалеко от места происшествия, был перекрыт.

Читайте также: Массовое убийство в РФ: "Электрик обиделся, что ему не налили"

Как сообщил представитель полиции города Джейсон Нильсон, в настоящее время угрозы нет. Полиция изучает обстоятельства инцидента. Другие подробности неизвестны.

Ранее сообщалось о стрельбе в американском городе Орландо (штат Флорида). По данным полиции, стрельбу, жертвами которой стали пять человек, устроил бывший военнослужащий США.