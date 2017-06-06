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    Кровавую расправу в Орландо устроил бывший военнослужащий США

    Тема:

    Кровавая стрельба в Орландо (63)

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    Шериф округа Орандж Джерри Демингс сообщил, что имя подозреваемого в стрельбе - Джон Роберт Ньюман-младший, 1972 года. Он был ветераном Сухопутных сил ВС США.
    Стрельба в Орландо. Кадры с места ЧП
    @DavidHarrisOS

    ИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Стрельбу в Орландо в американском штате Флорида устроил бывший военнослужащий ВС США, сообщил шериф округа Орандж Джерри Демингс.

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    "Имя подозреваемого — Джон Роберт Ньюман-младший, 1972 года. Он был ветераном Сухопутных сил ВС США", — сообщил шериф на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслирует на своем сайте телеканал АВС.

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    Демингс обнародовал также имена трех из пяти погибших. Это белые американцы в возрасте от 34 до 70 лет. По его словам, идентификация двух других погибших продолжается.

    Как отметил Демингс, властям известно, что "по крайней мере один из погибших имел негативные отношения с нападавшим".

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    В сети также обнародовали фото подозреваемого в кровавой расправе (см. ниже). 

    В понедельник утром, 5 июня, в результате стрельбы в офисе компании Flamma погибли пять человек. Нападавший застрелился.

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