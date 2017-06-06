Кровавую расправу в Орландо устроил бывший военнослужащий США

ИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Стрельбу в Орландо в американском штате Флорида устроил бывший военнослужащий ВС США, сообщил шериф округа Орандж Джерри Демингс.

"Имя подозреваемого — Джон Роберт Ньюман-младший, 1972 года. Он был ветераном Сухопутных сил ВС США", — сообщил шериф на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслирует на своем сайте телеканал АВС.

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Демингс обнародовал также имена трех из пяти погибших. Это белые американцы в возрасте от 34 до 70 лет. По его словам, идентификация двух других погибших продолжается.

Как отметил Демингс, властям известно, что "по крайней мере один из погибших имел негативные отношения с нападавшим".

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В сети также обнародовали фото подозреваемого в кровавой расправе (см. ниже).

We just got a photo of the gunman in today's deadly workplace shooting. More on what we know about John Neumann Jr: https://t.co/1aa4kxyI8T pic.twitter.com/jXQGHt97jq — Christal Hayes (@Journo_Christal) 5 июня 2017 г.

В понедельник утром, 5 июня, в результате стрельбы в офисе компании Flamma погибли пять человек. Нападавший застрелился.