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    Как в Помпее. Давка в Турине - 1500 пострадавших

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    Более полутора тысяч человек пострадали в давке в Турине во время просмотра финального матча Лиги чемпионов по футболу между "Ювентусом" и мадридским "Реалом".
    Давка в Турине
    LAPRESSE

    РИА Новости Украина — Р-Спорт

    "Ювентус" в субботу в Кардиффе проиграл "Реалу" в финальном матче Лиги чемпионов со счетом 1:4. Это поражение стало для туринского клуба седьмым в финале главного клубного турнира Европы.

    Давка в Турине
    LAPRESSE
    Массовая давка и паника в Италии: появились фото

    Для просмотра финала Лиги чемпионов на площади Сан-Карло в Турине была организована специальная фан-зона, во время просмотра игры в ней находилось более 20 тысяч человек. После третьего гола "Реала" в толпе был услышан громкий хлопок, который вызвал панику у людей, перетекшую в массовую давку. В заявлении префекта Турина Ренато Сакконе говорится, что "толпа впала в панику и психоз из-за страха террористической атаки". Причина хлопка до сих пор не установлена, в числе версий называются взрывы нескольких петард или же обрушение на тротуар металлических ворот.

    "Мы услышали шум, потом люди надо двигались словно волна, и все начали падать друг на друга", — сказал один из очевидцев, которого цитирует AFP.

    Итальянский сенатор Роберто Кальдероли заявил, что происходившие в последнее в Европе теракты оказали свое воздействие на сознание людей.

    "Даже если в Италии не было атак исламистов, паника, произошедшая прошедшим вечером, показывает, что они достигли своей цели даже здесь", — отметил сенатор.

    LAPRESSE
    Давка в Турине

    Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли сказал, что он был проинформирован об инциденте и выразил поддержку пострадавшим.

    "Мои мысли с теми, кто получил ранения в этот вечер, который должен был стать праздничным", - сказал Аньелли.

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    В первые часы после давки сообщалось о двухсот пострадавших. Позднее это число превысило тысячу человек, а затем — 1500. Несколько человек, в том числе 4-летний ребенок, находятся в больницах города в критическом состоянии. Большинство же людей отделались небольшими порезами и легкими сотрясениями.

    Очевидцы сравнили давку в Турине с трагедией, случившейся в 1985 году во время финала Кубка чемпионов на бельгийском стадионе "Эйзель" между "Ювентусом" и "Ливерпуле", когда в результате обрушения стены одной из трибун погибло 39 человек, в основном итальянцев.

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