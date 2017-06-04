Пострадавшими в давке в Италии числятся уже 1500 человек

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КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Пострадавшими в давке, возникшей во время просмотра в итальянском Турине финального матча Лиги чемпионов по футболу числятся более полутора тысяч человек, сообщает AP со ссылкой на заявление властей города.

Финальный матч турнира между мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом" прошел в субботу в Кардиффе и завершился со счетом 4:1 в пользу испанской команды. За ходом встречи в Турине в фан-зоне наблюдало более 20 тысяч зрителей. После третьего гола "Реала" в толпе был услышан громкий хлопок, который вызвал панику у людей, перетекшую в массовую давку.

Как отмечается в заявлении префекта Турина, "толпа впала в панику и психоз из-за страха террористической атаки", решив, что громкий хлопок был следствием нападения. При этом источник громкого шума до сих пор остается неясным. По разным данным, причиной давки послужили взрывы нескольких петард или же обрушение на тротуар металлических ворот.

На данный момент самые серьезные опасения вызывает состояние трех пострадавших, в том числе одного ребенка. Большинство же людей отделались небольшими порезами и легкими сотрясениями. Многие очевидцы уже успели сравнить давку в Турине с трагедией, случившейся с болельщиками "Ювентуса" в 1985 году во время финала Кубка чемпионов на бельгийском стадионе "Эйзель".