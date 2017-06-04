Давка на матче в Италии: более 1000 пострадавших

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КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. В давке в итальянском Турине во время просмотра финального матча Лиги чемпионов пострадали более 1000 человек. Об этом сообщает АФП со ссылкой на итальянскую полицию, передает Р-Спорт.

В субботу в Кардиффе прошел финальный матч турнира между мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом". "Реал" одержал победу со счетом 4:1. В фан-зоне находились более 20 тысяч зрителей. После третьего гола "Реала" в толпе прозвучал громкий хлопок. Началась паника, а после — массовая давка.

Согласно разным данным, причиной давки стали взрывы петард или обрушение металлических ворот на тротуар. Несколько пострадавших госпитализированы в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что в давке в фан-зоне Турина пострадали 600 футбольных болельщиков.