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    Фотоленты

    Массовая давка и паника в Италии: появились фото

    (обновлено: )155
    Давка в Турине
    Давка в Турине
    Давка в Турине
    Давка в Турине
    После давки на матче в Италии
    Давка в Турине
    Давка в Турине
    Давка в Турине
    Давка в Турине
    Gazzetta.it
    Давка в Турине
    Давка в Турине
    LAPRESSE
    Давка в Турине
    Давка в Турине
    Скриншот из Twitter
    Давка в Турине
    Давка в Турине
    LAPRESSE
    После давки на матче в Италии
    После давки на матче в Италии
    football-italia.net
    Давка в Турине
    Давка в Турине
    LAPRESSE
    Давка в Турине
    Давка в Турине
    Sky TG24 / Twitter

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    Давка в Турине

    В давке в Турине во время просмотра финального матча Лиги чемпионов пострадали более 1000 человек. Об этом сообщает АФП со ссылкой на итальянскую полицию, передает Р-Спорт.

    Смотрите также: Давка на музыкальном фестивале в Австралии

    В субботу в Кардиффе прошел финальный матч турнира между мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом". "Реал" одержал победу со счетом 4:1. В фан-зоне находились более 20 тысяч зрителей. После третьего гола "Реала" в толпе прозвучал громкий хлопок. Началась паника, а после — массовая давка. 

    Согласно разным данным, причиной давки стали взрывы петард или обрушение металлических ворот на тротуар. Несколько пострадавших госпитализированы в критическом состоянии.

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