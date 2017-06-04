Давка во время матча в Италии: 1400 пострадавших

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Число пострадавших в давке на просмотре финального матча Лиги чемпионов в итальянском Турине возросло до 1400, сообщают в воскресенье итальянские СМИ.

Известно, что по крайней мере восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о 1000 пострадавших.

"Ювентус" в субботу в Кардиффе проиграл в финале Лиги чемпионов мадридскому "Реалу" со счетом 1:4. В фан-зоне в Турине за ходом матча, который транслировался на большом экране, наблюдали почти 30 тысяч человек. По рассказам очевидцев, после третьего гола "Реала" в толпе произошел громкий хлопок, который вызвал панику у людей, началась массовая давка.

Большая часть пострадавших отделалась ссадинами и ушибами. Они получили врачебную помощь на месте, однако восемь из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, паника возникла из-за взрыва петарды. Правоохранительные органы работают на месте происшествия и начали изучать записи с камер видеонаблюдения. Как сообщили полицейские, за минувшую ночь были задержаны двое мародеров, пытавшихся украсть личные вещи, оставленные бежавшими на площади Сан Карло.

Как сообщил правительственный дворец Киджи, по итогам происшествия премьер Италии Паоло Джентилони провел телефонные беседы с министром внутренних дел Марко Миннити и мэром турина Кьярой Аппендино