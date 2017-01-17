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    У туринского "Ювентуса" появился новый логотип

    (обновлено: )25
    Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли представил и новую визуальную идентификацию клуба, которая будет использоваться во всех физических и цифровых продуктах туринцев с июля 2017 года.
    Презентация нового логотипа ФК Ювентус
    @juventusfc

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Президент туринского "Ювентуса"Андреа Аньелли представил новый логотип легендарного клуба, сообщается в официальном микроблоге туринцев в Twitter.

    Кроме нового логотипа также была представлена новая визуальная идентификация клуба, которая будет использоваться во всех физических и цифровых продуктах туринцев с июля 2017 года.

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    "Этот новый логотип является символом жизненного пути "Ювентуса", — заявил Аньелли.

    ​"Ювентус" является 32-кратным чемпионом Италии, двукратным победителем Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов), трижды клуб выигрывал Кубок УЕФА (нынешнее название турнира – Лига Европы), дважды — Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, 11 раз становился обладателем Кубка Италии и семь раз — Суперкубка страны.

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