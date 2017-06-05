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    Спорт

    СМИ сообщили причину массовой давки в фан-зоне Турина

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    Два молодых человека, пришедших посмотреть игру вместе с другими болельщиками, решили пошутить, притворившись террористами-смертниками. Один из них, как установила полиция после анализа записей с камер видеонаблюдения, поднял руки и начал что-то кричать.
    Давка в Турине
    Sky TG24 / Twitter

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Причиной давки в фан-зоне на площади Сан-Карло в Турине во время просмотра финального матча футбольной Лиги чемпионов стал розыгрыш двух подростков, сообщает Football Italia.

    Давка после финала Лиги чемпионов в Турине
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    Хаос во время матча в Италии: кадры с места массовой давки

    Два молодых человека, пришедших посмотреть игру вместе с другими болельщиками, решили пошутить, притворившись террористами-смертниками. Один из них, как установила полиция после анализа записей с камер видеонаблюдения, поднял руки и начал что-то кричать. Испуганные люди начали разбегаться в разные стороны, что и вызвало давку.

    На допросе в полиции подростки признались в содеянном.

    Напомним, за финальным матчем Лиги чемпионов "Ювентус" — "Реал" наблюдали на большом экране на площади в Турине около 20 тысяч болельщиков. В давке пострадали около 1500 человек. Матч "Ювентус" — "Реал" завершился со счетом 1:4.  

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