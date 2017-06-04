О чем пишут в мире: удар по Лондону, паника и давка в Турине

РИА Новости Украина

Удар по Лондону

Мировые СМИ публикуют последние материалы о ночных терактах в британской столице, в результате которых погибли шесть человек, еще около 50 пострадали.

"Резня на Лондон-бридж: террористы целились в гуляющих", — пишет Times.

Издание отмечает, что сначала "террористы на белом микроавтобусе наехали на пешеходов на (Лондонском) мосту, после чего принялись беспорядочно резать людей на рынке Боро неподалеку".

"Инцидент очень похож на атаку на Вестминстерском мосту в марте, в результате которой погибли пять человек, включая полицейского", — добавляет газета. Telegraph и Sun рассказывают о храбрых очевидцах трагедии – таксисте и прохожем, которые предприняли попытки остановить террористов.

Так, таксист Крис, заметивший террористов, попытался протаранить одного из террористов. Прохожий Жерар бросился вслед за нападавшими, бросая в них пивные бутылки и стулья. Guardian, в свою очередь, отмечает, что американский президент Дональд Трамп, "использовал лондонские атаки для продвижения своего запрета на въезд для мусульман".

@Telegraph Теракт в Лондоне

Паника на финале Лиги чемпионов

Несколько сотен болельщиков "Ювентуса" пострадали из-за давки в фан-зоне в Турине во время просмотра финала Лиги чемпионов.

Тысячи людей собрались на площади Сан-Карло, чтобы увидеть противостояние туринского "Ювентуса" и мадридского "Реала". Паника возникла после взрывов петард, которые были восприняты зрителями как взрывы или стрельба. По информации газеты Guardian, ранения получили порядка 400 человек, причем пятеро пострадали серьезно, среди них семилетний мальчик, который был затоптан паникующей толпой.

"Площадь эвакуировалась настолько быстро, что она осталась усыпанной кроссовками, сорванными с ног людей, пока они бежали", — пишет издание.

Читайте также: Мадридский триумф: "Реал" в 12-й раз выиграл Лигу чемпионов

Журнал Spiegel, между тем, сообщает о 200 пострадавших.

"Я потрясен, это напоминало катастрофу на "Эйзеле", — сообщил один из фанатов, вспоминая трагедию, произошедшую в 1985 году в Брюсселе перед началом финала Кубка европейских чемпионов.

LAPRESSE Давка в Турине

Тогда между болельщиками игравших в тот день футбольных клубов "Ювентус" и "Ливерпуль" произошла драка. Она привела к обрушению стены. Жертвами инцидента стали 39 человек и еще сотни получили ранения.

Выжить при Трампе

Воскресное издание Monde публикует обзорный материал, в котором представляет читателям картину реакций американского общества на решение президента Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату.

С одной стороны, "решение американского президента о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату обрадовало и сплотило его электорат". С другой стороны, оппозиция Трампа резко раскритиковала решение президента, и, по словам бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, в США уже "создана американская коалиция, выступающая за Парижское соглашение".

Издание также цитирует экспертов в области окружающей среды, которые хоть и называют решение Трампа "преступлением против человечества", но вместе с тем подчеркивают, что "движение в защиту окружающей среды является частью идеологического движения".

"Настоящая цель и тех, кто представляется прогрессистами, и тех, кто называется регрессистами – не препятствие изменению климата. Речь идет об использовании власти правительства для перераспределения богатства", — цитирует издание американского журналиста Марка Левина.

Вернуть фотографа

Французская пресса уделяет внимание судьбе фотографа Матиаса Депардона, задержанного в мае турецкими властями.

Газеты Express, Parisien, Figaro цитируют заявление представителя администрации президента о том, что в ходе телефонного разговора с Эрдоганом Макрон "выразил свою озабоченность судьбой французского фотографа" и "призвал вернуть господина Депардона во Францию как можно скорее".

Французский журналист Матиас Депардон был задержан 8 мая в районе Хасанкейф провинции Батман на юго-востоке страны, куда отправился на съемку по заданию журнала National Geographic. Ему были предъявлены обвинения в пропаганде деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Как сообщает Express, в ходе телефонного разговора лидеры также обсудили решение американского президента Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату.