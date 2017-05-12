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    Джонни Депп и Орландо Блум показали новых "Пиратов"

    (обновлено: )104
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    REUTERS Aly Song
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    REUTERS Aly Song
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    REUTERS Aly Song
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    REUTERS Aly Song
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    REUTERS Aly Song
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    REUTERS Aly Song
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    REUTERS Aly Song
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    REUTERS Aly Song
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    REUTERS Aly Song

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    В четверг, 11 мая, в мировом прокате стартовал фильм "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". Показ одной из самых ожидаемых картин весны начался в Китае, куда приехали Джонни Депп и Орландо Блум, исполнившие в продолжении пиратской истории главные роли.

    Актеры появились перед поклонниками на премьере в Шанхае. И хотя Орландо Блум, сыгравший роль Уилла Тернера, не участвовал в съемках четвертого фильма, в пятой части зрители вновь увидят героя Блума.

    Смотрите также: Новый трейлер фильма "Пираты карибского моря"

    Джонни Депп появился в жилете поверх рубашки, черных джинсах, и с многочисленными украшениями на груди и руках.

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