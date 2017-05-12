Джонни Депп и Орландо Блум показали новых "Пиратов"

В четверг, 11 мая, в мировом прокате стартовал фильм "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". Показ одной из самых ожидаемых картин весны начался в Китае, куда приехали Джонни Депп и Орландо Блум, исполнившие в продолжении пиратской истории главные роли.

Актеры появились перед поклонниками на премьере в Шанхае. И хотя Орландо Блум, сыгравший роль Уилла Тернера, не участвовал в съемках четвертого фильма, в пятой части зрители вновь увидят героя Блума.

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Джонни Депп появился в жилете поверх рубашки, черных джинсах, и с многочисленными украшениями на груди и руках.