Взрыв в Иране: количество раненых растет - медики

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Количество раненных при взрыве в Ширазе достигло 32. Об этом сообщил глава службы скорой помощи провинции Фарс Мохоммад-Реза Али Манеш в интервью государственному телевидению.

Ранее иранские СМИ сообщали, что мощный взрыв прогремел в торговом центре в городе Шираз, пострадали не менее 15 человек. Взрывной волной в соседних магазинах выбило стекла.

"Количество раненых увеличилось до 32, 15 из них госпитализированы. Состояние всех потерпевших стабильное. Причины взрыва в торговом центре пока неизвестны", — сообщил глава службы скорой помощи.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле увеличилось до 80 человек, более 350 пострадали.