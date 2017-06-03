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    Взрыв в Иране: количество раненых растет - медики

    (обновлено: )8501
    Согласно информации, 15 из раненных при взрыве в иранском Ширазе госпитализированы. Состояние всех потерпевших стабильное. Причины взрыва в торговом центре пока неизвестны.
    Флаг Ирана
    flickr.com/ Blondin Rikard

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Количество раненных при взрыве в Ширазе достигло 32. Об этом сообщил глава службы скорой помощи провинции Фарс Мохоммад-Реза Али Манеш в интервью государственному телевидению.

    Появилось видео последствий взрыва в Кабуле
    Канал 1TV Kabul تلویزیون یک на youtube
    Появилось видео последствий взрыва в Кабуле

    Ранее иранские СМИ сообщали, что мощный взрыв прогремел в торговом центре в городе Шираз, пострадали не менее 15 человек. Взрывной волной в соседних магазинах выбило стекла.

    "Количество раненых увеличилось до 32, 15 из них госпитализированы. Состояние всех потерпевших стабильное. Причины взрыва в торговом центре пока неизвестны", — сообщил глава службы скорой помощи.

    Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле увеличилось до 80 человек, более 350 пострадали.

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