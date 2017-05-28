Мощный взрыв произошел в столице Сербии - СМИ

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Мощный взрыв прогремел в районе сербской столицы Новый Белград, сообщает местный новостной портал b92.

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Как сообщили в Министерстве внутренних дел, пострадавших в результате инцидента нет. Причины взрыва пока не определены, расследование продолжается.

Жители близлежащих домов рассказали, что от мощности взрыва в соседних зданиях тряслись стекла окон. По данным портала, инцидент произошел неподалеку от бизнес-центра. На место прибыли полицейские и пожарные.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева в 19:00 в субботу, 27 мая, на территории частной станции технического обслуживания (СТО) произошел взрыв.