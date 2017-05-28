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    Мощный взрыв произошел в столице Сербии - СМИ

    Тема:

    Кровавый теракт в Манчестере (132)

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    Как сообщили в Министерстве внутренних дел, пострадавших в результате инцидента нет. Причины взрыва пока не определены, расследование продолжается.
    На месте мощного взрыва в Белграде
    @b92vesti

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Мощный взрыв прогремел в районе сербской столицы Новый Белград, сообщает местный новостной портал b92.

    Паника на стадионе в Манчестере после взрывов. Видео
    Канал на Youtube Nieuws en videos
    Теракт на стадионе в Манчестере: первые секунды после взрыва

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    Как сообщили в Министерстве внутренних дел, пострадавших в результате инцидента нет. Причины взрыва пока не определены, расследование продолжается.

    Жители близлежащих домов рассказали, что от мощности взрыва в соседних зданиях тряслись стекла окон. По данным портала, инцидент произошел неподалеку от бизнес-центра. На место прибыли полицейские и пожарные.

    Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева в 19:00 в субботу, 27 мая, на территории частной станции технического обслуживания (СТО) произошел взрыв.

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