О чем пишут в мире: взрыв в Кабуле, сообщение-загадка Трампа

SHAH MARAI / AFP

РИА Новости Украина

Смертоносный взрыв в сердце Кабула

Большинство мировых СМИ освещают теракт в Кабуле, унесший жизни десятков человек. Guardian пишет: "На протяжении многих лет афганская столица была островком относительной безопасности в стране, подвергающейся все большему насилию".

"Крупный взрыв прогремел в дипломатическом квартале афганской столицы в среду, убивший не менее 80 человек и ранивший более 460. Разрушение повергло Кабул в шок и подчеркнуло проблемы безопасности в стране", — пишет газета Washington Post.

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"Больницы были переполнены ранеными при атаке… Большинство из них — афганские чиновники, состоящие на службе в госведомствах, предприятиях, иностранных посольствах", — отмечает Wall Street Journal.

REUTERS Mohammad Ismail Взрыв в Кабуле

Ответственность за "один из ужаснейших ударов войны" — так охарактеризовала теракт New York Times — взяла террористическая группировка "Исламское государство". Власти многих стран мира выразили соболезнования и поддержку близким погибших и пострадавшим и в результате теракта.

Что такое covfefe? Новое сообщение Трампа вызвало вопросы

Опечатка президента США Дональда Трампа в его очередном сообщении в Twitter вызвала бурную реакцию мировых СМИ.

"Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", — написал Трамп после полуночи по вашингтонскому времени, так и не закончив свою мысль.

Многие издания обратили внимание на популярность странного слова среди пользователей соцсетей.

Who can figure out the true meaning of "covfefe"??? Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2017 г.

​"До того, как пост был удален, его заретвитили 127 тысяч раз, он получил 162 тысячи лайков, наводнил Photoshop, появился на футболках…", — пишет Washington Post.

Объяснения варьировались от версии о том, что он заснул на середине сообщения, до шуток, что он использовал слово на русском, или о том, что слово имеет более зловещий смысл. Некоторые СМИ, среди них Hill и Politico, обратили внимание на реакцию бывшей соперницы Трампа Хиллари Клинтон, которая пошутила, что загадочный пост Трампа — это "тайное послание русским".

Сам Трамп предложил своим подписчикам угадать значение таинственного термина. Washington Post прокомментировала это так: "Если бы нам требовалось больше доказательств, что президент Трамп любит отвлекать внимание журналистов и избирателей, это было бы прекрасным свидетельством".

Администрация Трампа может вернуть РФ арестованную дипсобственность

Администрация президента США Дональда Трампа приближается к тому, чтобы передать России два комплекса рядом с городом Нью-Йорк и в штате Мэриленд, доступ к которым был закрыт с конца декабря за "вмешательство Москвы" в президентские выборы в 2016 году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечает издание, ранее администрация Дональда Трампа сообщила российской стороне, что может рассмотреть возвращение собственности, если Москва "разморозит" строительство нового американского консульства на "определенном участке земли в Санкт-Петербурге".

Этот вопрос, по данным газеты, обсуждался, в частности, на встрече замглавы МИД России Сергея Рябкова и и.о. помощника госсекретаря США Томаса Шеннона в Нью-Йорке 8 мая. Через два дня после этого, по данным источников газеты, на встрече в Вашингтоне госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову и российскому послу Сергею Кисляку, что "США решили не увязывать вопросы об этих зданиях и о консульстве".

При этом, как отмечает газета, при изучении вопроса о возврате РФ арестованной собственности руководство США рассматривает возможность лишения этих помещений дипломатической неприкосновенности.

"До того как принять окончательное решение по поводу того, разрешить ли русским вновь занять помещения, администрация изучает возможные ограничения на деятельность россиян внутри, в том числе, снятие дипломатической неприкосновенности с собственности", — пишет Washington Post.

Советник Тиллерсона Роберт Хэммонд заявил, что по вопросу возможной передачи жилых комплексов "США и Россия не достигли соглашения" и что следующая встреча представителей двух стран состоится в июне в Петербурге.

Украина заявила о промежуточной победе в деле с "Газпромом"

Несколько международных СМИ пишут в четверг о промежуточном решении Стокгольмского арбитража по спору украинского "Нафтогаза" с российским "Газпромом".

"Украинский "Нафтогаз" заявил, что арбитраж отклонил претензию на 34,5 миллиарда долларов от российского гиганта "Газпром", связанную с условиями спорного газового контракта", — пишет газета Wall Street Journal.

Как отмечает Financial Times, суд отменил условие "бери или плати" (take or pay), запрет на реэкспорт и постановил пересмотреть формулу цены, начиная с 2014 года.

"Газпром" назвал решение "промежуточным шагом" в серии судебных постановлений, отмечает газета. "Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года.

Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам газа приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). "Нафтогаз" требует от "Газпрома" ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и транзитные ставки и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренного контрактом.

Угроза взрыва на борту Malaysia Airlines

Многие мировые СМИ пишут о рейсе авиакомпании Malaysia Airlines, прерванном из-за угроз одного из пассажиров, заявившего, что у него бомба. Самолет вылетел из Мельбурна в малайзийскую столицу Куала-Лумпур, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета через 14 минут после взлета, отмечает газета New York Times.

"Члены экипажа оповестили капитана о том, что пассажир попытается попасть в кабину пилотов", — приводит слова представителя авиакомпании газета Independent.

Издание Guardian цитирует слова очевидца: "Это был высокий чувак… в темной одежде, с темной кожей, в руках у него была огромная штука, она странно выглядела, из нее выходили антенны".

После посадки служба безопасности задержала нарушителя. Как выяснилось позднее, устройство, которое тот называл взрывным, оказалось зарядным устройством для аккумулятора.

"Мы полагаем, что подозреваемый – гражданин Шри-Ланки, и что он был пьян", — приводит New York Times слова заместителя министра транспорта Малайзии.