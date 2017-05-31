Взрыв в Кабуле: число погибших возросло до 80 человек

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле увеличилось до 80 человек, более 350 пострадали, передает агентство Рейтер со ссылкой на минздрав страны.

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Ранее сообщалось о 65 погибших и 325 раненых.

SHAH MARAI / AFP Взрыв в Кабуле

Как передает агентство Пажвак, при взрыве более 50 транспортных средств получили повреждения или были полностью уничтожены.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здание посольства Франции. По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.