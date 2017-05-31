Появилось видео последствий взрыва в Кабуле

Количество погибших при взрыве в столице Афганистана достигло 90 человек, 380 получили ранения.

В частности, погибли сотрудники британской телерадиокорпорации BBC и афганского телеканала Tolo TV, афганец-охранник посольства Германии. Среди раненых – посол Ирана, два сотрудника японского посольства, охранник посольства Египта, служащие посольства ФРГ и журналисты.

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По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды.