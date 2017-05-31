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31.05.201719:18
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    Появилось видео последствий взрыва в Кабуле

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    Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, многие сооружения были повреждены, в том числе посольства Франции и Германии.
    Канал 1TV Kabul تلویزیون یک на youtube

    Количество погибших при взрыве в столице Афганистана достигло 90 человек, 380 получили ранения.

    В частности, погибли сотрудники британской телерадиокорпорации BBC и афганского телеканала Tolo TV, афганец-охранник посольства Германии. Среди раненых – посол Ирана, два сотрудника японского посольства, охранник посольства Египта, служащие посольства ФРГ и журналисты.

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    По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. 

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