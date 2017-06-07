Это не время Гройсмана и Кличко, это эпоха тазиков и бойлеров

Анна Лаба, РИА Новости Украина

"Киевтрансгаз" полностью остановил газоснабжение столичной ТЭЦ-6. В результате без горячей воды на неопределенное время остались жители нескольких районов Киева — Оболони, Троещины, Радужного и Лесного массивов.

Основная причина прекращения газоснабжения — накопленные государством и потребителями долги за транспортировку газа. Долг за транспортировку газа на ТЭЦ-6 превышает 370 млн грн, 108 млн грн из которых – непрофинансированные государством льготы и субсидии. На 1 мая долг Киева за теплоэнергию составил более 4 млрд грн. При этом доля долга государства составляет около 2 млрд грн, из них 1,2 млрд грн – некомпенсированные льготы и субсидии в теплоснабжении, а 0,8 млрд грн – некомпенсированная разница в тарифах за прошлые годы. Долг "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ для производства теплоэнергии достиг на 1 мая 3,2 млрд грн.

Более того, в "Киевэнерго" пошли дальше и намерены, вероятно, лишить киевлян такой роскоши, как горячая вода. В компании заявили, что подача горячей воды летом экономически невыгодна. Директор "Киевэнерго" Александр Фоменко заявил, что себестоимость централизованного горячего водоснабжения летом в два-три раза превышает утвержденные тарифы. И это якобы плановые убытки теплокоммунэнерго. Из-за этого в "Киевэнерго" хотят отказаться от подачи горячей воды в летний период.

Имеет ли "Киевэнерго" законное право летом отключить централизованную подачу горячей воды городу, и как использование бойлеров скажется на электросетях, рассказали эксперты пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Ваши права нарушены, но платить будете дважды

"В отношении киевлян, у которых нет долгов за услугу горячего водоснабжения, нарушают и Конституцию, и закон про жилищно-коммунальные услуги, и закон про теплоснабжение — не имеют право отключать от услуги того, у кого нет долгов. И любая болтовня любого должностного лица в этой ситуации — не больше, чем болтовня. Не должно вас интересовать ни объяснение "Киевэнерго", ни Кличко, ни Коболева, если у вас нет долга за услугу по горячей воде. То есть нас подвигают к тому, что не отвечают перед нами за эту услугу. Но и с нас тогда чего спрашивать?" — сказал экс-министр ЖКХ 2007-2010, председатель "Союза собственников жилья Украины" Алексей Кучеренко.

По его словам, массовый отказ киевлян от централизованной поставки горячей воды и переход на электробойлеры будет иметь негативные последствия, как для электросетей, так и для кошельков киевлян.

"Во-первых, это дополнительные деньги, и это, естественно, возрастет нагрузка на сети, которая уже становится не сильно управляемой и реально грозит отключениями — выбиванием трансформаторов, автоматов и прочее. Либо остается греть воду, как бабушки наши грели, на газовых плитах. Но как только вам отключили горячую воду, как гласит закон и базовые инструкции, тут же для киевлян, у которых нет счетчика, лупят абсолютно другие нормы потребления газа, и вы скоро это все увидите в своих счетах. Более того, даже если у вас есть электробойлер, и вы платите дополнительно за электричество, вы все равно будете платить эту норму за газ. Это маразм, его комментировать с точки зрения логики сложно, но тем не менее, это так", — считает Кучеренко.

Читайте также: Смерть в тарифах, агония в ЖКХ. Гройсман знает, как государством управлять

По его словам, Киев находится на последнем месте по оборудованию счетчиками газа, что лишает горожан возможности оплачивать только потребленный газ — всего лишь 12-13% киевских квартир оборудованы счетчиками газа.

"620 тысяч квартир не оборудованы счетчиками, потому что "Киевгазу" это было не выгодно делать всегда, и тем более, сейчас. Он просто получит дополнительную маржу, это такой бонус для "Киевгаза", — сообщил Кучеренко.

Кому выгодно?

Что касается заявлений "Киевэнерго" о том, что им невыгодно поставлять горячую воду киевлянам в летний период, то, как считает экс-министр ЖКХ, такое нахальство со стороны компании возможно только при определенных условиях.

"При полной профессиональной непригодности киевской городской власти — они неспособны выстроить свою позицию по отношению к "Киевэнерго", при полном попустительстве Национальной комиссии по регулированию. И если вы поймете, что схема "Роттердам плюс", которую покрывает Нацкомиссия, которая была придумана в Национальной комиссии, — это схема не одного господина Ахметова, а и тех, кто ему помогает в этом, для вас все точки над "i" расставятся, и вы поймете, кто реально несет ответственность за то, что в Киеве нет горячей воды", — подчеркнул Кучеренко.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич сообщил, что обладает неофициальной информацией, в которую даже не хочется верить и остается надеяться, что это неправда.

"Есть информация, согласно которой, "Киевэнерго" понимая, что им невыгодно сейчас эту услугу оказывать, сами неофициально попросили "Киеврансгаз" их отключить от газа. Если это так, то выглядит все достаточно цинично. Не могу утверждать, что эта информация достоверна, поскольку в такой цинизм слабо верится - реально сотни тысяч абонентов остаются без горячей воды в крупнейших микрорайонах города", — сказал Марунич.

Путь в никуда

По мнению эксперта, если киевляне перейдут на бойлеры, это приведет к деградации системы теплоснабжения города, и она будет постепенно разрушаться.

"Когда люди будут ставить электробойлеры, и часть их откажется от горячей воды, тогда у той части, которая будет продолжать ею пользоваться, будут расти затраты. Такое мы уже видели на примере некоторых городов Украины, когда оказывается, что в подъезде остается условно три потребителя, и тариф им нужно повышать до космического уровня. Но это абсурд. Это приведет к тому, что полностью будет расбалансирована вся система. Мне кажется, что в таком крупном городе, как Киев, с такой серьезной плотностью населения, это цинично — разрушить все, что строилось годами, куда вкладывались миллиарды рублей, а потом и гривен, только потому что у кого-то не хватает ума довести эту систему до работоспособного состояния", -считает эксперт.

Более того, как отметил Марунич, много вопросов вызывает и экономика "Киевэнерго".

"На чем они хотят сэкономить? На этом летнем периоде? А где гарантия, что эти потребители потом вернутся к этой горячей воде зимой? У них экономика в целом ухудшится. Посчитали ли они этот эффект, не знаю. Это путь в никуда. Если компания не хочет сама эту проблему решать, и перекладывает ее на киевлян, наверное, тут регулятор должен прийти и дать им по рукам. Другого варианта просто нет, иначе это какая-то деградация", — пояснил эксперт.

Хитрый план "Киевэнерго"

Депутат Киевсовета, член комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК Валерий Гуманенко, полагает, что вся эта ситуация с горячей водой специально создана с целью изменить цену на горячую воду для киевлян.

"Да, летом потери в сетях есть, да, в связи с дороговизной снижается потребление горячей воды, те, кто мог, уже поставили бойлеры, и это, как правило люди, которые не получают субсидию. При снижении технических параметров, есть параметр, сколько необходимо гигакалорий на подогрев горячей воды — 1,3 гигакалорий. Сейчас происходит дисбаланс — потери немного больше и из-за высокой цены на тепло от потребителей не поступает достаточно средств, чтобы погасить эти долги. Но я обращаю внимание, что за то тепло, которое берется на сегодняшний день, "Киевэнерго" должно доплачивать населению: мы, забирая горячую воду, обеспечиваем технологический процесс производства электроэнергии. Иначе, им необходим дополнительный водоем, или технологическая вода, которую надо закупать, чтобы охладить их турбины, пар и так далее. А "Киевэнерго" пытается подвести к тому, что в нынешних условиях на подогрев горячей воды необходимо уже больше гигакалорий, что приведет к значительному удорожанию горячей воды", — пояснил депутат Киевсовета.