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КИЕВ, 7 июн - РИА Новости Украина. Один из нападавших подорвался в здании парламента Ирана, передает агентство Fars.

"Смертник подорвался в парламенте Ирана на четвертом этаже", - сообщило агентство Fars на своей странице в Twitter.

Данных о жертвах и пострадавших не поступало.

URGENT: Footage of shooting outside Parliament building in Tehran#TehranShooting pic.twitter.com/zTahtqt2CS — Press TV (@PressTV) June 7, 2017

Ранее сообщалось, что группа вооруженных людей совершила нападение на здание парламента, в результате которого, по неподтвержденным данным агентства Tasnim, погибли семь человек, четверо удерживаются в заложниках. Агентство Fars сообщило, что один из участников нападения в парламенте Ирана является смертником.

Кроме того, по данным Tasnim, один из четырех нападавших ликвидирован, однако власти пока не подтвердили эту информацию. СМИ ранее сообщали о троих нападавших.

Напомним, террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападения на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни в Тегеране.