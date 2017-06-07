КИЕВ, 7 июн - РИА Новости Украина. Один из нападавших подорвался в здании парламента Ирана, передает агентство Fars.
"Смертник подорвался в парламенте Ирана на четвертом этаже", - сообщило агентство Fars на своей странице в Twitter.
Данных о жертвах и пострадавших не поступало.
URGENT: Footage of shooting outside Parliament building in Tehran#TehranShooting pic.twitter.com/zTahtqt2CS— Press TV (@PressTV) June 7, 2017
Ранее сообщалось, что группа вооруженных людей совершила нападение на здание парламента, в результате которого, по неподтвержденным данным агентства Tasnim, погибли семь человек, четверо удерживаются в заложниках. Агентство Fars сообщило, что один из участников нападения в парламенте Ирана является смертником.
Кроме того, по данным Tasnim, один из четырех нападавших ликвидирован, однако власти пока не подтвердили эту информацию. СМИ ранее сообщали о троих нападавших.
Напомним, террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападения на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни в Тегеране.