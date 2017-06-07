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    Один из нападавших подорвался в здании парламента Ирана

    (обновлено: )88
    Смертник подорвался в парламенте Ирана на четвертом этаже правительственного здания, сообщили местные СМИ. Данных о жертвах и пострадавших не поступало.
    Теракт в Тегеране
    twitter.com/IranTalks

    КИЕВ, 7 июн - РИА Новости Украина. Один из нападавших подорвался в здании парламента Ирана, передает агентство Fars.

    "Смертник подорвался в парламенте Ирана на четвертом этаже", - сообщило агентство Fars на своей странице в Twitter.

    Данных о жертвах и пострадавших не поступало.

    Ранее сообщалось, что группа вооруженных людей совершила нападение на здание парламента, в результате которого, по неподтвержденным данным агентства Tasnim, погибли семь человек, четверо удерживаются в заложниках. Агентство Fars сообщило, что один из участников нападения в парламенте Ирана является смертником.

    Кроме того, по данным Tasnim, один из четырех нападавших ликвидирован, однако власти пока не подтвердили эту информацию. СМИ ранее сообщали о троих нападавших.

    Напомним, террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападения на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни в Тегеране.

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