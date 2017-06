КИЕВ, 7 июн - РИА Новости Украина. Один из нападавших подорвался в здании парламента Ирана, передает агентство Fars.

"Смертник подорвался в парламенте Ирана на четвертом этаже", - сообщило агентство Fars на своей странице в Twitter.

Данных о жертвах и пострадавших не поступало.

URGENT: Footage of shooting outside Parliament building in Tehran#TehranShooting pic.twitter.com/zTahtqt2CS