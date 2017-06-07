В Иране заявили о причастности Саудовской Аравии к нападениям в Тегеране

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Саудовская Аравия причастна к нападениям в Тегеране, передает агентство Рейтер.

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Как ранее сообщило МВД Ирана, две группы террористов одновременно осуществили нападения на территории мавзолея имама Хомейни и в парламенте Ирана. По данным МВД, первая группа террористов, состоявшая из двух человек, вторглась на территорию мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, после чего один из них совершил самоподрыв, второй был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями. Вторая группа террористов из четырех человек совершила нападение на парламент Ирана. Смертник привел в действие взрывное устройство. Еще трое террористов были ликвидированы силами безопасности. Замглавы МВД Ирана ранее сообщал, что четверо нападавших были одеты в женскую одежду. В результате терактов погибли 12 человек, 42 ранены.