Россия нанесла ракетный удар по объектам ИГ в Сирии

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КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Российские корабли и подлодка осуществили пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической организации ИГ в Сирии, сообщает Минобороны России.

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"Из восточной части акватории Средиземного моря фрегатами "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар" ВМФ России осуществлены пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии. Подводная лодка "Краснодар" выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Иран нанес ракетный удар по террористам в Сирии.