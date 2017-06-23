наверх
23.06.201710:26
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Россия нанесла ракетный удар по объектам ИГ в Сирии

    (обновлено: )29150
    Сообщается, что из восточной части акватории Средиземного моря фрегатами "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар" ВМФ России осуществлены пуски шести крылатых ракет.
    (0:52 / 5.42Mb / просмотров видео: 53050)

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Российские корабли и подлодка осуществили пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической организации ИГ в Сирии, сообщает Минобороны России.

    Читайте также: Сирийский художник дал мировым лидерам ощутить судьбу беженцев

    "Из восточной части акватории Средиземного моря фрегатами "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар" ВМФ России осуществлены пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии. Подводная лодка "Краснодар" выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что Иран нанес ракетный удар по террористам в Сирии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране"
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Администрация президента Украины
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против