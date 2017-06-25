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    Сирийская армия отбила ряд атак ИГ на город Дейр-эз-Зор

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    Сирия: США нанесли новый удар (296)

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    Террористы атаковали в субботу сразу несколько районов города, в том числе со стороны кладбища, где регулярно происходят ожесточенные боестолкновения между защитниками города и террористами.
    Огневая позиция сирийской армии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Правительственные войска САР отбили атаки террористической группировки "Исламское государство" на осажденный город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

    Удар крылатыми ракетами Калибр ВМС России по объектам Иг в Сирии. Видео
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    Удар крылатыми ракетами "Калибр" ВМС России по объектам ИГ в Сирии

    По данным агентства, террористы атаковали в субботу сразу несколько районов города, в том числе со стороны кладбища, где регулярно происходят ожесточенные боестолкновения между защитниками города и террористами.

    В ходе боев сирийские военные ликвидировали 20 террористов ИГ и заставили боевиков отступить на исходные позиции.

    Под контролем правительственных войск около половины Дейр-эз-Зора. Боевики держат в окружении более трех лет как военных, так и гражданских. Единственный путь снабжения — это вертолеты, которые прилетают из соседней провинции Эль-Хасаке.

    Ранее сообщалось, что израильская авиация атаковала позиции сирийских правительственных войск, уничтожив два танка и крупнокалиберный пулемет, в ответ на десяток шальных снарядов, которые разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот.

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