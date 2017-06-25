Сирийская армия отбила ряд атак ИГ на город Дейр-эз-Зор

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Правительственные войска САР отбили атаки террористической группировки "Исламское государство" на осажденный город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

По данным агентства, террористы атаковали в субботу сразу несколько районов города, в том числе со стороны кладбища, где регулярно происходят ожесточенные боестолкновения между защитниками города и террористами.

В ходе боев сирийские военные ликвидировали 20 террористов ИГ и заставили боевиков отступить на исходные позиции.

Под контролем правительственных войск около половины Дейр-эз-Зора. Боевики держат в окружении более трех лет как военных, так и гражданских. Единственный путь снабжения — это вертолеты, которые прилетают из соседней провинции Эль-Хасаке.

Ранее сообщалось, что израильская авиация атаковала позиции сирийских правительственных войск, уничтожив два танка и крупнокалиберный пулемет, в ответ на десяток шальных снарядов, которые разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот.