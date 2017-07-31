Запрет в РФ программ-анонимайзеров. Реакция в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Не так давно жители Украины сокрушались из-за запрета российских сайтов. Правда недолго… нашлись несложные пути обхода такого табу. Меньше повезло все там же россиянам. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование программ-анонимайзеров и VPN, которые позволяют обходить блокировку запрещенных сайтов в интернете. Теперь, когда закон прошел все необходимые инстанции, он вступит в силу с 1 ноября 2017 года.

В украинском сегменте соцсетей запрет соседей встретили не менее активно, чем отечественные интернет-ограничения: "В течении 2-х лет…мы не удивимся такому закону и в Украине…"; "Мы давно первые сзади во всех рейтингах". "А как это будет реализовано? Ведь впн это протокол, у него есть ИП. Он в принципе не может быть анонимным. С другой стороны, все что проходит через впн не может контролироваться. Хотя я за то, чтобы в нет и с паспортом и с отпечатками. Дураков развелось, сил нет", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook