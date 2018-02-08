Кравец: преступления прошлой власти никогда не будут доказаны

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил факт закрытия дела в отношении экс-главы Министерства экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. По его словам, органом следствия не было добыто достаточных данных — как для объявления подозрения, так и для окончания производства. Не подтвержден факт преступления.

Речь идет о закрытии дела по незаконной выдаче чиновниками Минэкологии в 2010-2012 годах разрешений на пользование недрами компаниям, связанным с Злочевским.

Ситуация проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы старший партнер Адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

(текст публикуется на языке оригинала)

Тут мова йде про події семирічної давнини. Через такий тривалий період часу неможливо щось довести?

— Не те що неможливо щось довести в зв’язку з тим, що взагалі відсутня так звана подія злочину. Тобто фактично як такого злочину нема і не можна довести, що ці компанії якимось чином пов’язані з паном Злочевським, які видавали ліцензії на видобуток природних копалин. То, відповідно, тут навіть і строки ніяким чином не впливають, тому що якби це були компанії пана Злочевського, вони і через сто років були б компанії пана Злочевського. Якщо були зловживання, наприклад, тендеру якогось чи з підробленими документами, аби видавались ці дозволи, чи закривались очі на якісь інші порушення, то вони б залишились би і через п’ять, через десять років. Однак, у зв’язку з тим, що органами досудового слідства, в даному випадку НАБУ, не знайдено жодних доказів того, що були якісь порушення при видачі цих ліцензій, а також, що ці компанії якимось чином пов’язані з паном Злочевським, при тому, що, я так розумію, була проведена маса роботи, була допитана досить велика кількість свідків, зібрана величезна кількість документів, то, звичайно, ми бачимо, що фактично в суд передавати немає чого і фактично кримінальна справа просто розсипалась. Ці всі піар-акції виявились пустим звинуваченням пана Злочевського у злочині.

Украинское фото Николай Злочевский. Архивное фото

Які статті пану Злочевському інкримінували, і яке покарання йому загрожувало?

— Наскільки я розумію, це було підроблення документів і перевищення влади і службових повноважень. Йому загрожувало до десяти років ув’язнення, а також конфіскація майна. Насправді всіх цих зловживань і підроблення документів доведено не було. Причому, знову ж таки, звертаю увагу, не у зв’язку з тим, що немає документів — чи вони зникли, чи знищені, а в зв’язку з тим, що в тих документах, які існують, вони збережені, немає доказів того, що пан Злочевський скоїв якийсь злочин.

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Скільки даних в ідеалі вважається достатньо і для підозри, і для провадження?

— Для того, щоб передати справу в суд, повинні бути такі вже залізобетонні докази того, що, дійсно, ця особа якимось чином чи давала незаконні вказівки на укладання якихось угод, чи впливала на прийняття рішень міністерством щодо видачі тих чи інших ліцензій, що ті компанії, яким видавались ліцензії, якимось чином пов’язані і фактично входять в сферу інтересів того чи іншого чиновника, який отримував з цього певні дивіденди. Однак в зв’язку з тим, що цих доказів немає і цих підтверджень немає, то фактично нічого і в суд передавати по пану Злочевському.

Є обмеження розгляду по часу, зокрема, і антикорупційною прокуратурою?

— Як показує досвід і норми КПК, все повинно відбуватись в так звані розумні строки. Однак, як показує практика, то жодним строком це не обмежено і я не виключаю, що через деякий час знову можуть бути порушені ці справи.

Тобто через деякий час їх можна буде реанімувати і поновити?

— Так, звичайно, коли комусь захочеться знову ж таки пропіаритись, сказати досить якісь такі вагомі аргументи перед виборцями, то їх можуть відкрити. Як це сталось, наприклад, з минулим секретарем Київради, коли його також звинувачували в незаконному продажі землі чи підписанні якихось угод. Та сама ситуація може бути і тут. Однак за нормами КК поправка Лозового так звана забороняє по тим самим справам порушувати однакові кримінальні справи. Я не виключаю, що у нас законодавство змінюється досить швидко, і що на той час можуть прибрати цю поправку і щось інше добавити.

Взагалі у корупційних злочинів є терміни придатності?

— Звичайно, у всіх злочинів є терміни придатності, це залежить від тяжкості цього злочину. В більшості випадків цей термін по таким злочинам знаходиться в межах п’яти років саме з моменту, коли було виявлено цей злочин.

Враховуючи закриття цієї справи, чи варто очікувати повернення ще якихось одіозних фігур, по яким можуть закрити справи і по яким саме?

— Я вважаю, що більшість гучних справ наших високопосадовців, прокурорів, міністрів внутрішніх справ, на жаль, до суду навряд чи дійдуть, а якщо і дійдуть до суду, то будуть фактично закриті. У нас практично всіх міністрів минулого уряду, того ж пана Азарова також звинувачували у якихось злочинах. Однак, я вважаю, всі ці злочини в подальшому так в українських судах доведені і не будуть.

Ранее политолог Василий Мокан заявлял, что борьба с коррупцией в Украине — имитация топ-чиновников.

А менеджер антикоррупционной группы реанимационного пакета реформ Александр Леменов заявил, что в свое время дело Насирова показало, что райсуды не могут вести дела топ-чиновников.