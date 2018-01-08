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    Общество

    Журналист: убийца Ноздровской сознался в преступлении

    (обновлено: )1793111
    Как сообщил журналист, заместитель генерального директора ATR Айдер Муждабаев, убийцей Ноздровской оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле её сестру.
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Подозреваемый в жестоком убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской задержан и уже дал признательные показания.

    Об этом сообщил на своей странице Facebook журналист, заместитель генерального директора ATR Айдер Муждабаев.

    "Как мне сообщили люди, осведомлённые о ходе следствия, убийца изобличён. Им оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле её сестру и затем благодаря упорству Ирины приговорённого к уголовному наказанию. Как мне рассказали, подозреваемый сознался в убийстве вчера вечером под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции в течение последних дней", — сообщил Муждабаев.

    Айдер Муждабаев, facebook
    Пост Айдера Муждабаева

    Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.

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