Журналист: убийца Ноздровской сознался в преступлении

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Подозреваемый в жестоком убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской задержан и уже дал признательные показания.

Об этом сообщил на своей странице Facebook журналист, заместитель генерального директора ATR Айдер Муждабаев.

"Как мне сообщили люди, осведомлённые о ходе следствия, убийца изобличён. Им оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле её сестру и затем благодаря упорству Ирины приговорённого к уголовному наказанию. Как мне рассказали, подозреваемый сознался в убийстве вчера вечером под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции в течение последних дней", — сообщил Муждабаев.

Айдер Муждабаев, facebook Пост Айдера Муждабаева

Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.