наверх
19.02.201818:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.99+ 0.23
  • EUR33.64+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Общество

    Экс-глава грузинских снайперов: есть шанс расследовать расстрел "Небесной сотни"

    (обновлено: )45150
    Экс-командир батальона грузинской армии "Аваза" Тристан Цителавшили заявил, что если будет желание украинской власти и прокуратуры, свободно могут дело по "Небесной сотне" открыть и расследовать.
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Генерал, экс-командир батальона грузинской армии "Аваза" Тристан Цителавшили, чьи бывшие подчиненные принимали участие в событиях на Майдане в феврале 2014 года, считает, что украинская власть и прокуратура этой страны могут и сейчас расследовать события с со смертью "Небесной сотни".

    Евромайдан
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Откровения грузинских снайперов. Мы еще увидим противостояние

    "Я наблюдал ситуацию, как они мобилизовали бывших военных сотрудников, бывших полицейских. Туда попали люди, которые были моими бывшими подчиненными… Я же четыре года учился в Киеве в академии Генерального штаба и у меня были постоянные связи с моими бывшими однокурсниками, которые там тоже находились. И первая информация ко мне после обстрела попала спустя две недели", — сказал Тристан Цителавшили в сюжете, показанном на пресс-конференции.

    "У нас все материалы есть. С 2014 года я уже работаю по этому направлению. Сейчас, если будет желание украинской власти и прокуратуры, свободно могут это дело открыть и расследовать", — добавил Цителавшили.

    Ранее итальянский "5 канал" выпустил в эфир документальный фильм, в котором итальянские журналисты берут интервью у Кобы Нергадзе, Александра Ревазишвили и Залоги Кварацхелия. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам "Беркута" и по протестующим, однако грузинский отряд воспринял приказ как провокацию и не стрелял.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве
    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Президент Петр Порошенко на Мюнхенской конференции
    Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Погром здания "Сбербанка" в Киеве
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины