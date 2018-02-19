Экс-глава грузинских снайперов: есть шанс расследовать расстрел "Небесной сотни"

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Генерал, экс-командир батальона грузинской армии "Аваза" Тристан Цителавшили, чьи бывшие подчиненные принимали участие в событиях на Майдане в феврале 2014 года, считает, что украинская власть и прокуратура этой страны могут и сейчас расследовать события с со смертью "Небесной сотни".

"Я наблюдал ситуацию, как они мобилизовали бывших военных сотрудников, бывших полицейских. Туда попали люди, которые были моими бывшими подчиненными… Я же четыре года учился в Киеве в академии Генерального штаба и у меня были постоянные связи с моими бывшими однокурсниками, которые там тоже находились. И первая информация ко мне после обстрела попала спустя две недели", — сказал Тристан Цителавшили в сюжете, показанном на пресс-конференции.

"У нас все материалы есть. С 2014 года я уже работаю по этому направлению. Сейчас, если будет желание украинской власти и прокуратуры, свободно могут это дело открыть и расследовать", — добавил Цителавшили.

Ранее итальянский "5 канал" выпустил в эфир документальный фильм, в котором итальянские журналисты берут интервью у Кобы Нергадзе, Александра Ревазишвили и Залоги Кварацхелия. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам "Беркута" и по протестующим, однако грузинский отряд воспринял приказ как провокацию и не стрелял.