Откровения грузинских снайперов. Мы еще увидим противостояние

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Нынешний глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и народный депутат Владимир Парасюк лично вели огонь из оружия во время событий Евромайдана в феврале 2014 года, сообщил грузинский снайпер Александр Ревазишвили, присутствовавший при этих событиях.

"Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой — из карабина "Сайга", его отец — из карабина СКС", — говорится в показаниях Ревазишвили адвокату, с которыми он готов выступить перед украинским правосудием и которые имеются в распоряжении РИА Новости.

По словам политического эксперта Павла Рудякова, мировой опыт показывает, что участие иностранных военных в подобных операциях действительно имеет место.

"Взять хотя бы боевые действия в Югославии "девяностых" годов. Конечно, то о чем заявили грузинские снайперы еще нужно будет доказывать в суде, но уже сейчас понятно, что для действующей власти заявление грузинов — это бомба. Единственная и разумная позиция в такой ситуации — всяческое замалчивание этой темы, чтобы не дай Бог не ляпнуть лишнего. Это напоминает суд по Януковичу, на котором Аваков, Тенюх и Дещица уже наговорили такого, что у многих волосы встают дыбом. Но так или иначе, не сегодня, так завтра, во время будущей предвыборной кампании мы увидим противостояние внутри власти. Тогда одна группа, которая чиста от этих обвинений попробует использовать ресурсы против другой группы, тех, чьи имена уже прозвучали — Пашинского, Парасюка и иже с ними. Так или иначе, обвинения очень серьезны", — отмечает Рудяков.

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Эксперт убежден, что в серьезной стране подобные заявления уже привели бы к каким-то последствиям.

"Но в современной Украине на это предпочитают закрыть глаза. Многие говорят о том, что прояснить ситуацию мог Михаил Саакашвили, которого депортировали из Украины. Но вряд ли грузин мог быть серьезным свидетелем по этому делу. Ничего нового он бы не сказал, да и вряд ли признался, что знал о всей этой ситуации", — резюмировал Рудяков.