Саакашвили: главная грузинская проблема Порошенко

РИА Новости Украина

Выдворение экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Польшу не произвело "эффекта разоравшиеся бомбы" в Украине. Во-первых, политик сам неоднократно говорил о такой возможности, а во-вторых такой шаг был самым логичным после решения суда, который отказал Саакашвили в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Уже во вторник, на следующий день после выдворения, Саакашвили провел пресс-конференцию в Варшаве. На ней он раскритиковал украинских политиков, назвав их "брехунами" и "патологическими врунами", а также потребовал "забрать его обратно в Украину", чтобы он мог предстать перед украинским судом. Саакашвили вновь заявил, что президент Петр Порошенко его боится, и пообещал продолжить организовывать акции протеста в Украине, пишет РИА Новости.

Наиболее бурно на это решение властей отреагировали пользователи в социальных сетях. Сторонники Саакашвили считают, что выдворение политика произошло по личному указанию Порошенко, который таким образом "избавился от политического оппонента". Противники бывшего грузинского лидера назвали такое решение "гуманным", так как Киев фактически спас его от грузинского правосудия.

Официальные лица Украины до сих пор никак не прокомментировали выдворение Саакашвили из страны, а на Западе заявили, что следят за развитием ситуации вокруг бывшего президента Грузии.

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"Мы продолжаем следить за развитием ситуации относительно господина Саакашвили. Мы ожидаем, что верховенство права, а также права господина Саакашвили будут обеспечены", — заявила представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич.

В Украине же в поддержку Саакашвили прошел немногочисленный митинг, собравший 50 человек.

Наряду с этим опрошенные эксперты считают, что политическая карьера Саакашвили в Украине после высылки в Варшаву фактически окончена: он не пользуется поддержкой ни украинцев, ни крупнейших оппозиционных партий.

"Политическая расправа" или "гуманный шаг"

Реакция на выдворение Саакашвили была такой же противоречивой, как и решение назначить его губернатором Одесской области. Некоторые политики и эксперты жестко осудили действия властей, отметив, что за этим лично стоит Порошенко, который в преддверии выборов 2019 года начал "уничтожать" оппонентов.

"Рейтинги поддержки Саакашвили падали (такова судьба всех политиков Украины). Он не мог сформулировать цель и путь ее достижения. Потерял инициативу и драйв. Его "реадмиссия" свидетельствует только об одном — Украиной правит мелочный мстительный человек", — написал у себя на странице в соцсети бывший консул Украины в Стамбуле Богдан Еременко.

"Отвратительно. Задерживать политического оппонента, человека, вот так. Это стандарт современной демократии и правоохранительной системы? Просто тьма", — прокомментировала видеозапись задержания Саакашвили бывший руководитель Национальной полиции Украины, его соратница Хатия Деканоидзе.

Депутат пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко" Светлана Залищук даже сравнила президента Украины с его предшественником Виктором Януковичем.

"Янукович проявил свою "европейскость", посадив Тимошенко (Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина" — ред.) и Луценко (Юрий Луценко, генпрокурор Украины — ред). Порошенко действует более изощренно, он делегирует уничтожение оппонентов Государственной миграционной службе, комиссии по лишении гражданства, налоговой, ГПУ, СБУ и подконтрольным СМИ. Порошенко сыграл низко. Это выглядит как коллективная расправа над лежачим, и ударил президент только потому, что понимал, что оппонент не сможет дать сдачи", — написала Залищук на своей странице в Facebook.

Схожее мнение выразил ее коллега по парламенту, депутат Сергей Лещенко.

"Метод Порошенко по Саакашвили лишил остатков иллюзии. Он будет цепляться за власть руками, ногами и зубами. Потому что власть для Порошенко — это не просто способ приумножать офшорные счета, это единственный вариант физического выживания в условиях ненависти и обнищания граждан", — считает политик. По его мнению, "расправа над Саакашвили" должна подтолкнуть все оппозиционные демократические силы к выдвижению единого кандидата на выборах президента.

При этом многие политики также выразили недоумение тем фактом, что власти решились выслать из страны человека, который подозревается в одном из самых тяжких преступлений — подготовке госпереворота.

"Если Саакашвили выдворили из страны, то этим действием Пеця (Петр Порошенко — ред.) подтвердил полную фальшивость обвинений против Саакашвили в Украине. А как можно депортировать из Украины человека, которого в Украине реально (а не сфальсифицированно) обвиняют в государственной измене?" — написал на своей странице в Facebook депутат Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко. Генпрокуратура заявила, что дела против Саакашвили не будут закрыты, следствие продолжится.

Были и среди отечественных политиков, и среди экспертов те, кто искренне порадовался выдворению экс-президента Грузии. Некоторые на своих страницах в Facebook разметили видео с церемонии закрытия Олимпиады в Москве 1980 году с песней "До свидания, наш ласковый Миша". Однако ведущие лидеры провластных партий, соратники Порошенко и высшие должностные лица Украины сохраняют молчание, никак не комментируя произошедшее накануне. В посольстве США в Украине отказались комментировать выдворение политика.

Политолог Олеся Яхно-Белковская назвала гуманным решение властей вернуть Саакашвили в Польшу.

"Это очень гуманный подход — спасти Михаила Николозовича от реформированного им же грузинского правосудия. Как мы знаем, грузинский суд вынес решение о трех годах лишения свободы Саакашвили по одному из дел, что создавало все юридические предпосылки для его экстрадиции в Грузию. Но Украина, как всегда, гуманна. А Саакашвили, тем временем, отказываясь предоставлять фрагменты своего голоса для экспертизы, в своих безуспешных попытках спровоцировать массовые протесты, дошел до заявлений о том, что "его хотят выкрасть", — написала она.

Обещает вернуться

Сам Саакашвили, считает свое выдворение слабостью власти, а президента Украины "мелким, подлым барыгой".

"Нам надо на это реагировать достаточно спокойно, нам на их слабость надо реагировать силой духа, на их разводки надо реагировать правдой, мы правы. Это мелкий, дешевый разводчик Порошенко, это не президент, это не мужчина даже, это просто подлый барыга, который хочет угробить Украину", — сказал Саакашвили во время телефонного разговора со своим соратником Давидом Сакварелидзе, который транслировали украинские телеканалы.

Политик также заявил, что найдет способ вернуться в Украину.

"Конечно, я буду возвращаться в Украину, и я найду, как это сделать", — сказал Саакашвили. По его словам, он изыщет "легальный путь" возвращения в страну.

По версии Саакашвили, в Киеве на него "напали мужчины в масках", похитили, угрожали и "вывезли на частном самолете в Польшу". Он отметил, что "за этой акцией стоит коррумпированный украинский президент". Саакашвили добавил, что "если Европейский союз и прежде всего канцлер Ангела Меркель наконец что-то не предпримут, Украина будет разрушена". В правительстве ФРГ заявили, что приняли к сведению высказывания Саакашвили относительно ситуации в Украине, а позднее выдворенный из страны политик опроверг сообщения о том, что призвал Меркель оказать ему поддержку в противостоянии Порошенко.

Также Саакашвили в эфире грузинского ТВ сообщил, что намерен уже в среду отправиться в Нидерланды, а затем проведет встречи в других европейских странах.

Новый прорыв или политическое забвение

Эксперты считают, что политическая карьера Саакашвили в Украине не закончилась, поэтому он предпримет попытку вернуться в страну, однако она вряд ли будет удачной.

"Я думаю, что политическая карьера Саакашвили в Украине не закончилась. У него есть в стране поддержка, но не столько личная. Его ключевая поддержка — это антирейтинги Порошенко. То есть, огромное количество людей, более 70%, которые не поддерживают президента и очень критично к нему относятся. Опираясь на эти антирейтинги, Саакашвили способен ситуативно собрать людей, в том числе радикалов, которые могут совершать силовые действия. Поэтому я думаю, что он попытается вернуться в Украину. Скорее всего, снова через Польшу. Возможно, он не пойдет на КПП, возможно, его обойдет", — сказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, Саакашвили не удастся совершить повторный прорыв границы. "Нельзя войти дважды в одну реку. То есть дважды перейти границу, так как это было в первый раз, у него не получится", — сказал он. Карасев считает, что дальнейшая политическая карьера Саакашвили в Украине невозможна в его отсутствие.

"Его политическая карьера в Украине развивалась не очень бурно. Он уличный политик, а его лишили улицы. Поэтому, вероятнее всего, его политическая карьера в Украине окончена, по крайней мере, пока он не в Украине", — сказал эксперт.

Политологи прогнозируют, что скорее движение Саакашвили в Украине постепенно "сойдет на нет", а его соратники и "примкнувшие" политики еще максимум месяц "попиарятся" за его счет и займутся своими политическими проектами.

"Сейчас они (украинские политики — ред.) стараются от него дистанцироваться. Он в какой-то определенной мере токсичен. Никто не хочет сейчас обнимать Саакашвили или рядом стоять на фотографиях и делать на этом дополнительный пиар", — считает политолог Александра Решмедилова.

Согласно последним данным социологических опросов, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, партия "Движение новых сил" Михаила Саакашвили" не преодолела бы 5-процентный проходной барьер, получив лишь 1,7% голосов. Более того, согласно законодательству, сам Саакашвили не может баллотироваться ни в Раду, ни на пост президента Украины, так как он не является гражданином Украины. А шансы на то, что он сможет через суд восстановить гражданство, крайне малы.

Портрет Саакашвили

Отметим, что недолгая политическая карьера Саакашвили в Украине была настолько скандальной, что по ее мотивам можно снять не один приключенческий фильм. За время своего пребывания в стране он успел пройти путь от губернатора Одесской области до подозреваемого в содействии преступным организациям.

Менее чем за три года он успел побыть претендентом на премьерское кресло, остаться без гражданства, незаконно прорвать украинскую госграницу, организовать палаточный городок в центре Киева, оказаться на скамье подсудимых и простудиться на крыше киевской многоэтажки.

Если в начале украинские власти продвигали Саакашвили по служебной лестнице как успешного реформатора, то позднее хотели экстрадировать "куда угодно, лишь бы подальше".

Друг Порошенко

Саакашвили "всплыл" в Украине после смены власти в начале 2014 года. Бывший президент Грузии активно выступал с поддержкой нового проевропейского курса Киева. По инициативе Порошенко ему предоставили украинское гражданство, а 30 мая 2015 года он был назначен губернатором Одесской области.

Продвигая Саакашвили на этот пост, глава Украины заявлял, что политик имеет огромный управленческий и реформаторский опыт, который позволит ему без труда навести порядок в области и сделать ее образцом для подражания.

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"Михаил Саакашвили — мой друг со студенческих лет. Я помню его как волевого и решительного человека и имею основание ему доверять", — заявлял Порошенко.

В итоге за полтора года на посту губернатора, кроме открытия нескольких пляжей в Одессе и публичных ссор с местными чиновниками, Саакашвили ничего не сделал. Украинские эксперты и политики почти единогласно называли его губернаторство провальным. По их мнению, несмотря на громкие заявления о намерении проводить радикальные реформы, он использовал должность губернатора скорее как площадку для повышения политического рейтинга.

Даже после этого президент заявлял, что не видит никакой "угрозы суверенитету, территориальной целостности или независимости государства со стороны Саакашвили" и "ни одной секунды о назначении Саакашвили не пожалел". По данным некоторых СМИ, кандидатура Саакашвили даже всерьез рассматривалась на пост главы правительства после отставки Арсения Яценюка.

Переход в оппозицию

В бытность губернатором Саакашвили активно вмешивался в политику по вопросам, далеко выходящим за пределы его полномочий, публично конфликтовал с чиновниками разных рангов. Наиболее громким стал конфликт в 2015 году с бывшим тогда премьером Яценюком и главой МВД Арсеном Аваковым, который даже запустил в него стаканом на заседании Совета национальных реформ, но не попал.

Яценюка Саакашвили обвинил в том, что тот принимает решения в пользу олигархов, в частности Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Премьер назвал Саакашвили "гастролером" и посоветовал "убраться из страны", Коломойский выразился еще резче.

В ноябре 2016 года Саакашвили заявил о намерении уйти в отставку в связи с нежеланием властей бороться с коррупцией и обвинил Порошенко в покровительстве "преступным кланам" в регионе. Практически сразу после отставки он объявил и создании политической силы — "Движение новых сил". Он также выступил с идеей объединения оппозиционных сил, главной целью которых была бы организация массовых акций протеста и требование досрочных выборов парламента и президента Украины.

Все это вызывало раздражение у действующей власти, что в итоге вылилось в решение о лишении политика украинского гражданства.

Прорыв на границе и цирк на крыше

Формально причиной лишения гражданства стал обман: якобы при получении украинского паспорта Саакашвили указал недостоверные данные. Сам политик заявлял, что таким образом Порошенко попытался избавиться от политического конкурента.

Лишение Саакашвили украинского гражданства многих удивило. Хотя политик и не пользовался большой популярностью у украинцев, поступок Порошенко, который сам его пригласил в Украину проводить реформы, был не совсем понятен. В Киеве рассчитывали, что Саакашвили, который в тот момент находился в США, не рискнет возвращаться в Украину, зная, что в таком случае ему может грозить экстрадиция в Грузию. Однако при поддержке соратников и депутатов бывшему грузинскому лидеру удалось незаконно прорвать государственную границу и вернуться.

Не желая силового противостояния и "невыгодной картинки на ТВ", власти позволили Саакашвили беспрепятственно ездить по стране, встречаться со сторонниками, а его соратникам даже удалось разбить палаточный городок у Рады в центре Киева. При этом власти разрабатывали план, как избавиться от Саакашвили с наименьшими потерями. На этом фоне 5 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти в Украине. Политика попытались задержать.

Однако и эту ситуацию Саакашвили превратил в фарс: не желая сдаваться в руки силовиков, он с криком "Киев, вставай!" забрался на крышу и грозился спрыгнуть. Фото Саакашвили на крыше без верхней одежды попали на обложки многих мировых СМИ, а кадры, на которых соратники освобождают его из микроавтобуса СБУ, показывали по всем телеканалам. Возможно, после этого Саакашвили надеялся, что у зданию Рады соберутся миллионы его сторонников — он даже обещал основать у стен парламента "украинскую сечь". Но дальше нескольких вече, которые с трудом удавалось собирать по воскресеньям, обещанная революция не пошла. История с Саакашвили, видимо, уже порядком утомила не только политиков, но и обычных украинцев. В социальных сетях тогда даже предложили организовать акцию в противовес "вакханалиям Саакашвили".