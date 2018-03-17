Пашинский о психическом здоровье Савченко: нужна экспертиза

Первое следственное действие в отношении внефракционного народного депутата Надежды Савченко должна заключаться в том, чтобы следователь вынес постановление о психиатрической экспертизе, заявил нардеп от "Народного фронт", глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

Комментируя обвинения в адрес Надежды Савченко по планированию теракта, Пашинский напомнил, что решение Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны об ее исключении было принято после того того, как "бывшая пленница Кремля начала распространять месседж относительно гражданской войны в Украине, а потом поехала на оккупированные территории".

"Для того, чтобы россияне захватили Украину, в России есть только один сценарий — это чтобы мы внутри начали, ну, не гражданскую войну, а государственные перевороты. Тогда ослабленную державу они могут захватить. Как показала практика 2014-2016 года, наше неослабленное государство они захватить не смогли", — заявил Пашинский в эфире телеканала ZIK.

Он спрогнозировал, что Рада все же даст разрешение на привлечение Савченко к уголовной ответственности.

"Но я абсолютно убежден, что первая следственное действие в отношении госпожи Савченко должно быть такое: следователь должен вынести постановление о психиатрической экспертизе. Я абсолютно убежден, что этому человеку нужна медицинская помощь на первом этапе. Нельзя ее судить в таком состоянии, в котором она сейчас находится", — убежден политик.

Смотрите также: "Коммандо" Надежда Савченко. Лучшие фотожабы о госперевороте

Пашинский также высказался о "близком друге и партнере Савченко", руководителе Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимире Рубане, задержанном, по данным следствия, при попытке ввезти на подконтрольную территорию Украины арсенал оружия.

"Любой артиллерист или минометчик вам скажет, что одной такой мины, а там дальность до 8 км, достаточно, чтобы обвалить купол (Верховной Рады, — Ред.). Любой артиллерист или минометчик скажет, что подготовленному расчету надо максимум два-три выстрела. Это 40-50 секунд", — заявил он.

Также нардеп уточнил, что в среду, 21 марта, в 15.00 начнется заседание регламентного комитета, на котором генеральный прокурор и следователи СБУ должны обосновать обвинения против Савченко.

Напомним, 15 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко во время выступления в парламенте заявил, что следствие имеет неопровержимые доказательства, что Надежда Савченко лично давала указания по подготовке теракта в зале Верховной Рады. Кроме того, Луценко внес в Раду представление о лишении депутатского иммунитета, привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко.

Сама Савченко, побывавшая ранее на допросе в СБУ по делу руководителя Центра по освобождению пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, все обвинения в свой адрес категорически отрицает. Перед визитом в СБУ нардеп сделал целый ряд скандальных и противоречивых заявлений, в том числе по событиям во время Революции достоинства зимой 2014 года.

Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в четверг, 8 марта. Как утверждает следствие, под видом переселенца он пытался провезти на подконтрольную Украине территорию оружие, спрятанное в мебели. Рубану объявили подозрение по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт". В пятницу, 9 марта, суд арестовал Рубана на 2 месяца. Сам же "генерал-переговорщик" свой вину отрицает.