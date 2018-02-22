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    Пашинский лично раздавал винтовки снайперам на Майдане - адвокат

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    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев (190)

    (обновлено: )1044160
    Адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что Сергей Пашинский, который возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, лично раздавал винтовки снайперам, которые совершали расстрелы на Майдане.
    Newsone/Youtube

    "Пашинский лично раздавал (винтовки) бойцам снайперского отряда, который осуществлял расстрел обеих сторон противостояния 20 февраля (2014 года)", — заявил Виталий Сердюк.

    По его словам, этот материал задокументирован защитой и будет приобщен к делу. 

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    Сердюк также добавил, что выступает за публичный допрос Пашинского.

    Оболонский районный суд Киева в четверг продолжил рассмотрение дела против бывшего главы государства Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене. На прошлом заседании, которое состоялось в среду, суд завершил допрос свидетелей со стороны обвинения. В частности, был допрошен президент Петр Порошенко.

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