Пашинский лично раздавал винтовки снайперам на Майдане - адвокат

"Пашинский лично раздавал (винтовки) бойцам снайперского отряда, который осуществлял расстрел обеих сторон противостояния 20 февраля (2014 года)", — заявил Виталий Сердюк.

По его словам, этот материал задокументирован защитой и будет приобщен к делу.

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Сердюк также добавил, что выступает за публичный допрос Пашинского.

Оболонский районный суд Киева в четверг продолжил рассмотрение дела против бывшего главы государства Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене. На прошлом заседании, которое состоялось в среду, суд завершил допрос свидетелей со стороны обвинения. В частности, был допрошен президент Петр Порошенко.