Следствие по всем делам Майдана в тупике

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украина отмечает очередную, уже четвертую годовщину трагических событий в центре Киева в феврале 2014 года: в период с 18 по 20 февраля погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения. Спустя четыре года после расстрелов на Майдане по-прежнему нет ответа на один из главных вопросов: кто расстреливал митингующих?

Старые и новые подозреваемые

У следствия сегодня — более 60 подозреваемых в гибели людей, но суды не вынесли ни одного приговора по этим делам. Генеральная прокуратура во главе с Юрием Луценко обвиняет в преступлениях экс-руководство страны и лично Виктора Януковича, а также работников правоохранительных органов, в частности, бывшего спецподразделения МВД "Беркут".

Янукович и работники "Беркута" свою причастность к убийствам отрицают.

Во власти заявляют, что сегодня расследование дела Майдана затрудняется его большими сложностью и масштабом, а также сопротивлением со стороны судебной системы. Перевернуть процесс могут показания группы граждан Грузии о так называемых "грузинских снайперах", которые якобы стреляли и по протестующим, и по правоохранителям, а нанимала "стрелков" якобы тогдашняя оппозиция.

"Не имеют срока давности"

Начальник департамента специальных расследований генпрокуратуры Сергей Горбатюк привел цифры: в целом по уголовным делам, которые касаются правонарушений во время Майдана, считаются потерпевшими 1,8 тысячи человек. Фигурируют 412 подозреваемых, против 250 из них дела переданы в суды. Уже вынесено 50 приговоров, но реальное наказание отбывает только один человек.

РИА Новости Украина Годовщина расстрела Небесной сотни в цифрах

В июле 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял во время выступления в парламенте, что расследование дела о событиях Майдана будет завершено на протяжении осени минувшего года. Но результатов нет.

А президент Петр Порошенко уже в феврале 2018 года выразил недовольство темпами расследования и скоростью судебных процессов по делам о расстреле активистов Евромайдана в 2014 году. По его мнению, преступления против Майдана не имеют срока давности.

"Преступники переступили ту грань, за которой наступает проклятие, и то проклятие, говоря словами Мирослава Поповича, "сильнее, чем суды и тюрьмы". И от него не спрячешься даже в России", — заявил глава государства.

"Прогресс" от Луценко

По состоянию на сегодня Генеральная прокуратура заявляет, что расследует более 3,4 тысячи эпизодов уголовных производств по делам Майдана. 412 людям оглашено подозрение, 100 криминальных производств расследует ГПУ, также генпрокуратура разыскивает 102 человек.

Генпрокурор Луценко теперь говорит, что следствие не может продвигаться быстро, иначе не добьется справедливых приговоров. Также он сообщил, что суд разрешил специальное досудебное следствие, а дальше — заочное осуждение тех, кто подозревается в организации расстрела Небесной сотни.

"Наконец имеем удовлетворения ходатайства относительно этого, и Янукович, Захарченко, Якименко, Тоцкий, Ратушняк, Федчук и другие на базе собранных 300 томов доказательств сразу после завершения процесса по госизмене Януковчиа будут переданы в суд", — заявил Луценко.

"Дождутся, что отпустят по сроку давности"

За 4 года мы вообще не увидели результатов расследования, рассказал РИА Новости Украина общественный деятель, волонтер Владимир Голоднюк. Он отец погибшего 20 февраля во время событий на Майдане Устима Голоднюка.

"Никто не посажен, не наказан…. За 4 года такое расследование на удовлетворяет ни семьи, ни украинцев в целом", — говорит Голоднюк.

С расследованием в целом, уверен он, сейчас полный коллапс.

"Вы знаете, что эти дела передают в ГБР (Государственное бюро расследований). 4 года ими занималась прокуратура. Как-никак, но она уже ориентировалась в этих делах. Потому что нужно понимать, что это больше 500 томов. Их даже перечитать теперь нужно два года… Следователи, которые этим занимались, хотя бы уже знали, в каком направлении двигаться…. Мы дождемся того, что всех подозреваемых по сроку давности поотпускают. Будем иметь в итоге полную неспособность государства наказать преступников, которые в центре столицы, средь бела дня, расстреляли протестующих", — разочарован волонтер.

Мешают "старые" кадры

Много дел по Майдану находятся в судах, но в судах все двигается очень медленно и будет еще очень долго двигаться: особенности уголовно-процессуального законодательства Украины быстрого рассмотрения дел фактически не допускают, отмечает в интервью РИА Новости Украина адвокат родственников погибших — "Небесной сотни" — Павел Дикань.

"Люди верят и мы верим в то, что, все-таки, власть понимает важность этих расследований и уделит им когда-нибудь надлежащее внимание. С точки зрения как законодательного урегулирования и инициативы законодательной, так и с точки зрения финансово-организационного обеспечения. Но за эти 4 года мы пока не увидели", — отмечает адвокат.

Он тоже говорит, что реальному расследованию препятствуют.

"Эти препятствия создаются как, с моей точки зрения, со стороны руководства генеральной прокуратуры, причем всеми генеральными прокурорами, так и со стороны законодателя, который, как он говорит, руководствуясь лучшими намерениями, делает хуже. Хорошими намерениями устелена дорога в ад. Вот это яркий пример", — сообщил Дикань.

При этом сегодня и в правоохранительных органах, и в законодательной власти, и в исполнительной власти осталось огромное количество людей, которые работали при Януковиче и были вовлечены в организацию плана по подавлению протестного движения, добавляет адвокат. И возникают большие сомнения, что эти люди заинтересованы в объективном и справедливом расследовании.

"Хотели бы взяться, давно бы взялись"

А по мнению политолога, директора Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павла Рудякова, следствие вообще не ведется.

"То, о чем рапортует прокуратура и лично генпрокурор, к этому уже надо относиться, по-моему, как к прогнозу погоды, который никогда не попадает туда, куда надо. Вот о расследовании всех этих событий Луценко сказал вчера или позавчера, что мы сейчас будем проводить новые экспертизы. Или кто-то от его имени сказал — проведем новые экспертизы и тогда мы расследуем это. Эти новые экспертизы означают, что прокуратура намерена те предыдущие экспертизы, которые и так не были идеальными, нивелировать. Повторение этих заявлений — это выявление безответственности, абсолютно воинственной глубокой экзистенциальной безответственности прокуратуры, других силовых структур", — уверен эксперт.

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А теперь к очередной годовщине снова, как черт из табакерки, вылетает генпрокурор, его ребята и начинают успокаивать, что вот сейчас мы возьмемся, отмечает Рудяков.

"Вряд ли они возьмутся. Уже бы хотели взяться, давно бы взялись", — подытоживает политолог.