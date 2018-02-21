Главные темы Украины: угасшие звезды Майдана, польские радикалы

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Праворадикальные политики столкнули лбами Украину с Польшей, пишут в Кропивницком, во Львове убеждены, что украинцы до сих пор ждут политического мессию, а в Виннице удивляются парню, который по своей инициативе наводит вокруг чистоту.

Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.

Одесса: "Польша переписывает Историю, или открывая ящик Пандоры"

Мы являемся свидетелями непримиримого столкновения двух националистических, утопических по своей сути проектов, каждый из которых будет непреклонен до конца.

В истории только Советскому Союзу удавалось держать в узде эти демонические силы национализма, бурлящие внутри духа народа, объединяя их одной идеологией.

…И хотя Киев и Варшава похожи в том, что обе столицы вещают о своей резне и связанном с ней национальном подъеме, тем не менее, в отличие от Украины, Польша воздержалась прославлять своих насильников и убийц национальными героями.

Львов: "ТОП-5 "угасших звезд" Евромайдана. Почему нас разочаровывают бывшие кумиры?"

Они были настоящими кумирами Евромайдана, моральными авторитетами нации и образцами честных борцов Революции Достоинства. Их именами пестрели заголовки новостей и посты соцсетей, и именно им украинцы на Майдане доверили руководящие должности, потому что только с ними связывали надежды на изменения и реформы.

А через 4 года после Евромайдана о бывших кумирах революции даже не вспоминают, а если и вспоминают, то лишь с презрением и разочарованием….Такое стремительное падение с Олимпа и путь от вершины народной популярности в маргинес объясняется не только разочарованием избирателей в их компетентности и нравственности. Причина скорее в устойчивой инфантильной вере украинцев в мессий — идеальных, честных, порядочных, умных, добрых и патриотических кумиров, которых после эффектного "подвига" граждане готовы делегировать на руководящие должности.

Львов: "Гонтарева уходит и концы в воду?"

Эпоха Валерии Гонтаревой как главы Нацбанка войдет в историю чуть ли не трехкратным падением гривны, исчезновением с рынка почти сотни банков и национализацией крупнейшего в стране "Приватбанка". Насколько правильно было отпускать гривну в свободное плавание, — вопрос не только экономический, но и политический. А вот оценку управляемого "банкопада", похоже, должны дать правоохранительные органы.

…О результатах такой политики можно судить в том числе по показателям доверия к украинской банковской системе на второй год правления Гонтаревой. Так, на экономическом форуме в Давосе в 2016 году по результатам мониторинга Global Competitiveness Report украинские банки в рейтинге надежности заняли последнее 140-е место.

REUTERS Valentyn Ogirenko Глава НБУ Валерия Гонтарева и первый заместитель губернатора Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве

Винница: "Эдуард, скажи, чтобы не мусорили…". Часовой чистоты из Стрижавки

Для матери привычно отношение сына к окружающей среде. Собеседница обращает внимание на еще одну особенность парня. Говорит, он умеет найти общий язык со всеми — со сверстниками, детьми или людьми старшего возраста. Таким родился. Однажды мать невольно стала свидетелем, как сын общался с мужчинами. Те сидели с удочками на берегу. По обыкновению накрыли "поляну". Еще не закончили трапезничать, как уже насорили вокруг. Видно было пустую бутылку из-под водки, полиэтиленовый пакет с остатками пищи. К ним подошел Эдуард. Мать волновалась, чтобы мужчины навеселе не побили сына.

vn.20minut.ua Старшеклассник по собственной инициативе собирает мусор в городе

…На прямой вопрос, для чего Эдуарду эти хлопоты, парень так же четко отвечает. Во-первых, любит свой край, любит его природу, любит Бога, который, по его словам, создал этот мир чистым. Убежден, если детей учить такой любви с детства, будет толк.

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Кропивницкий: "По дороге к прощению"

Не знаю, как вам, но мне понадобилась целая жизнь, чтобы вывести собственную, а точнее — личную формулу окончания Второй мировой войны. Выглядит она так: у меня нет претензий к внукам тех, кто убивал моих родных и их сограждан. Это касается не только потомков гитлеровцев и их союзников, но внуков и правнуков местных полицаев.

…Тема взаимного прощения бывших врагов и их потомков не дает мне покоя много лет. И другим, видимо, тоже. Украина и Польша. Мне трудно быть объективным арбитром во взаимных многочисленных обидах двух народов. Хотя бы потому, что обе стороны в разные исторические периоды одинаково безжалостно убивали не только друг друга, но и моих соплеменников. И ладно бы это были дела только давно минувших лет, но, увы, рецидивы случались и после Второй мировой. В наши дни при власти в Варшаве и Киеве оказались праворадикальные политики. Именно с их подачи в Украине назвали героями тех, с кем Польша связывает черные страницы своей истории. Поляки жестко ответили "антибандеровским" законом. И вот уже Польша больше не адвокат Украины в Евросоюзе, а на границе наших мигрантов проверяют на лояльность.