Годовщина Майдана: обещания и реальность

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Постмайданная власть официально отмечает 20 февраля "День героев Небесной сотни" — праздник растерзанной Украины. Именно в этот день четыре года назад противостояние в Киеве достигло пика, произошли массовые убийства на Майдане. Эти преступления до сих пор не расследованы. Только сейчас начали доставать пули из стен зданий (а часть доказательной базы уничтожена). Хотя в первые же дни звучали клятвенные заверения от новых властей всё раскрыть в кратчайшие сроки.

Стоит вспомнить в связи с этой печальной датой и о других обещаниях лидеров Майдана, об ожиданиях людей, считавших, что жертвуют ради светлого будущего страны. Ожидания были. Хорошо помню яростные споры сторонников и противников евромайдана — тогда еще были возможными их встречи в одной компании.

Противники Майдана (при этом вовсе не сторонники Януковича) говорили: чем бы не закончилось это всё, а прежней Украины, какой мы её знали и любили, уже не будет, ненависть разрушит её. Убеждали: бандеровская идеология ничего общего не имеет с созиданием, страну ждут бедствия (но и сами спорщики тогда даже предположить не могли масштаб этих бедствий). В ответ слышали: "а де вы выдели бандеровцев?" (хотя долго искать не нужно было — на Майдане стоял огромный портрет Бандеры, повсюду реяли черно-красные флаги); "это мирный протест" (а вскоре полетели "коктейли Молотова"); "что напрасно спорить, через 10 лет вы не узнаете страну"…

С последним тезисом спорить не приходится, страну не узнать уже сейчас. Украина без Крыма, в Донбассе вооружённый гражданский конфликт, который неизвестно когда и чем закончится, тысячи погибших, миллионы беженцев. Народ нищает, по данным ООН (по состоянию на март 2017 года), за чертой бедности находились 60% украинцев.

Премьер Владимир Гройсман признал: властям за четыре года не удалось обеспечить стойкого экономического роста и кардинально улучшить качество жизни граждан в соответствии с потенциалом страны. Народ всю некардинальность этих «улучшений» чувствует и без речей премьера.

Этого ли хотели майданщики и сочувствовавшие им, это ли им обещали? Если вдуматься — да ничего особо и не обещали. Приходилось тогда уже отмечать такую странность: Майдан фактически не выдвигал социальных требований. "Україна — це Європа!", "Банду геть!", — и будет вам счастье…

Сам "евромайдан" начался после отказа президента Виктора Януковича подписывать соглашение об ассоциации Украины с ЕС — до этого прежний «преступный режим» (по терминологии Майдана) достаточно упорно и последовательно вёл украинцев по пути евроинтеграции. Но в последний момент просчитали примерный результат и решили повременить. Тогда-то и вышли на Майдан первые "активисты", запасшиеся "чаем и хорошим настроением".

Нет смысла пересказывать хронологию дальнейших событий, хорошо всем известных. Все (или почти все) понимают, что это был совсем не стихийный протест. Как отмечают хорошо информированные источники, Янукович взял на себя определённые обязательства перед Западом, и их невыполнение повлекло неизбежные последствия. Никакой стихии…

Но что с обещаниями, данными лидерам Майдана простым украинцам? Со сцены обещали прогнать "банду Януковича", обещали евроинтеграцию, ассоциацию с ЕС, безвиз, реформы и… пожалуй, всё. Ах да, много говорили о демократии.

Эти обещания, в сущности, выполнены. "Банду" прогнали (ценой крови), соглашение об ассоциации с ЕС подписано и вступило в силу, безвиз Украине предоставлен, реформы идут полным ходом — безжалостно ликвидируются последние остатки социальных завоеваний объявленного преступным "совка". Чего еще?

Тот факт, что евроинтеграция в существующем варианте выгодна не Украине, а Западу (Украина в этом раскладе — источник дешёвого сырья и дешёвой рабсилы), для убеждённых сторонников "евромайдана" по-прежнему — не факт. Так как его признание неизбежно потребует признания многих других фактов, о которых и думать не хочется.

Плюс к этому Бандера и Шухевич объявлены национальными героями, уничтожаются памятники не только Ленину, но уже и борцам с нацизмом (и это логично). А во всех украинских бедах уже привычно обвиняют Россию, с которой "идёт война". Внутри страны действительно идёт ожесточённая война с "Русским миром", с русским языком, вообще — со всем русским.

При этом олигархи свои позиции сохранили — и это тоже логично, ведь они и спонсировали Майдан. А теперь некоторые из них спонсируют (по мнению многих экспертов) новую волну "народных протестов".

Марши сторонников выдворенного из страны Михаила Саакашвили проходят с требованием импичмента ныне действующего президента Петра Порошенко, которого протестующие уже окрестили "новым Януковичем". Дежавю: во время последнего марша в Киеве закрыли сразу несколько станций метро (будто бы из-за сообщений о минировании).

Марши оппозиции не производят пока сильного впечатления, но ведь и евромайдан начинался с нескольких десятков, затем сотен протестующих.

Однако состояние украинского общества таково, что можно предположить: для третьего Майдана массовка будет не нужна. Достаточно и нескольких тысяч решительных, опытных и хорошо вооружённых "мирных протестующих".

Власть и немногочисленные "бенефициары Майдана" боятся как нового переворота, так и выборов: будет "реванш". Для нынешних властителей это может закончиться не просто уходом с должностей, но судом (где они будут выступать уже не в качестве свидетелей). И вот уже звучат разговоры о том, что ради "спасения демократии" нужна… диктатура.

Запад, кажется, проявляет некоторую обеспокоенность по поводу слабой управляемости "украинского проекта", пытается управляемость субъектом улучшить. И вот уже Госдеп США призывает Киев выполнить обещания Майдана.

"Украина предприняла в последние годы много важных шагов, но требуется еще проделать немало работы, чтобы выполнить обещания Майдана и реализовать потенциал Украины. Соединенные Штаты призывают лидеров Украины удвоить усилия, чтобы реализовать глубокие, всеобъемлющие и актуальные реформы, которые необходимы для строительства стабильной, демократической, процветающей и свободной страны", — говорится в заявлении официального представителя американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

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И далее — снова о поддержке "европейского выбора Украины" и "агрессии" со стороны России. Ничего нового. Видимо, в Вашингтоне и в Киеве узкий круг людей знают, о какой «работе» и о каких действительных "обещаниях" идёт речь. А упоминание о "глубоких, всобъемлющих" реформах должно просто вселить радость в сердца рядовых сторонников Майдана: всё еще впереди…