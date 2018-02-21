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    Вместо расследования убийств на Майдане будет мемориал - Дьяченко

    Тема:

    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев (186)

    (обновлено: )15460
    Как отметила политэксперт Елена Дьяченко, невозможно представить ни в одной цивилизованной стране, чтобы в годовщину трагедии кто-либо давал властям советы усилить реформы.
    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Накануне в Украине отмечался День героев Небесной сотни. В связи с четвертой годовщиной расстрелов на Майдане в столице и по стране прошел ряд мемориальных мероприятий. Согласно данным СМИ, премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера Верховной Рады Андрея Парубия "заплевали" во время возложения цветов к памятнику героям Небесной сотни на улице Институтской в Киеве.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Почтил память погибших также президент Петр Порошенко с супругой. Они пришли со свечами к Кресту на Аллее героев Небесной Сотни и поклонились погибшим. Также накануне конкурсная комиссия определила двоих финалистов и победителя проекта будущего мемориала Героев Небесной сотни, который будет возведен в центре Киева. Проект-победитель был разработан во Львове архитекторами Ириной Волынец и Марией Поцык. "Очень символически, что победил украинский проект", — отметил Порошенко. Глава государства также добавил, что это будет еще окончательный разрыв с советским прошлым. Мемориал будет вмещать в себя вымощенную аллею, арочную стену, холмы и парк.

    Напомним, спустя четыре года после расстрелов на Майдане по-прежнему нет ответа на один из главных вопросов: кто расстреливал митингующих? В период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения.

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    Политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко отметила, что у властей не нашлось средств на пенсии семьям погибших в ходе Евромайдана, но есть деньги на строительство мемориала Небесной сотни.

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    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "Вместо расследования убийств "майдановцев" и "беркутовцев" власть строит мемориал Небесной сотни (на пенсии семьям погибших государственных средств не нашлось), 4-летнее отсутствие результатов расследования с серьезным видом объяснили тем, что не было возможности проводить высотные работы и вообще дел больше 3 тысяч", - подчеркнула Дьяченко на своей странице в Facebook.

    По ее мнению, создатели такой версии считают, что общество не должно отвлекать властей вопросами о результатах расследования расстрелов.

    "По логике тех, кто эту версию придумал, общество должно в нее поверить и не отвлекать уважаемых людей при власти всякими глупостями вроде где расследование — где расследование. И трудно представить, чтоб в годовщину какой-то трагедии цивилизованной стране кто-либо бы давал советы усилить реформы. А Госдеп Банковой так сегодня и сказал", — подытожила Дьяченко.

    Facebook Елены Дьяченко
    Скриншот с Facebook

     

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