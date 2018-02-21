Корнейчук: за расстрел Майдана реальные "заказчики" не ответят

РИА Новости Украина

20 февраля в Украине отмечают День героев Небесной сотни. Памятные мероприятия по стране и в столице начались еще с минувшей недели — в Киеве перекрыли ряд центральных улиц, а на Майдане установили металлические конструкции с национальными флагами. Позднее посреди Майдана и на части Крещатика разместили масштабную инсталляцию с портретами погибших участников Евромайдана.

Вспоминая те трагические события, политаналитик Дмитрий Корнейчук пишет, что годовщина расстрела людей на Майдане — преступления, за которое никто и никогда не понесет ответственность из реальных "заказчиков" и исполнителей. Говоря словами Турчинова, людям тогда просто не повезло. В отличие от лидеров оппозиции, не получивших даже царапины.

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"На самом деле "точка невозврата" была пройдена 18 февраля в правительственном квартале. Произошедшее в тот день стараются не особо афишировать — в отличие от расстрела Майдана. А ведь именно 18-го февраля были задействованы те кровавые технологии, которые далее использовались 20-го февраля", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

Он вспоминает, что 18 февраля ничего не предвещало беды. Власть и оппозиция начала выполнять условия перемирия. И в этот день Рада должна была рассматривать изменения в Конституцию.

До сих пор непонятно, зачем оппозиция решила направить колоны протестующих с Майдана в узкие улочки правительственного квартала, перекрытого силовиками, но важно иное, считает Корнейчук.

"Провокаторами была начата бойня между протестующими и милицией. А вот под шумок вспыхнувших противостояний кто-то реально убивал людей из огнестрельного оружия. Понятно, что никакого перемирия уже не было. И власть начала зачистку Грушевского и Институтской, вытесняя протестующих в замкнутый Майдан. Понятно, что после такого кровопролития все стороны были на взводе и готовы к ошибкам. Которые и нужны были провокаторам", — предполагает политаналитик.

19 февраля был день затишья. Власть и оппозиция договорились: зачистки Майдана не будет. В Киев уже собирались европейские дипломаты, чтобы стать посредниками между Януковичем и оппозицией.

Facebook Дмитрия Корнейчука Комментарий Дмитрия Корнейчука о расстреле Майдана

"А такой сценарий не устраивать тех, кто стоял за провокациями 18 февраля. Времени оставалось все меньше. И вот 20 февраля вдруг некие люди начали стрелять из здания консерватории и по "майдановцам, и по "силовикам". Последние бросились бежать в панике вверх по Институтской. "Майдановцы", которые думали, что стреляли "силовики", бросились за ними. Тем самым, "майдановцы" стали прекрасной мишенью. И им в спину начали стрелять из гостиницы "Украина". Причем именно в спину, что подтверждают "майдановцы" в суде над "беркутовцами"", — продолжает эксперт.

"Стреляла ли по людям так называемая "черная сотня" во главе с Садовником? Не исключаю. Им реально стало страшно, когда начали привозить тела расстрелянных провокаторами "силовиков". "Беркутовцы" спасали свою жизнь. Не зная, что бегут к ним люди с палками и железными щитами", — задается вопросом Корнейчук.

Впрочем, предполагает он, не зря же власть дала спокойно сбежать командиру спецроты "Беркута" Садовнику и почти всем его подчиненным "беркутовцам", чтобы они не могли дать показания в суде. А раз сбежали — значит точно во всем виновны.

"Так кто же стоял за провокациями, начиная с 18 февраля? Кому они были выгодны? Мое мнение: и не трусливому Януковичу, и не трусливой оппозиции. Но кому-то было выгодно, чтобы пролилось много крови. И Янукович был запачкан этой кровью. Битва за Украину велась на глобальном уровне. И кто-то явно не хотел проигрывать. А вот кто? США? Россия? Думаю, мы вряд ли узнаем…", — резюмирует Корнейчук.