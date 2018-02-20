Расследование убийств на Майдане: в зданиях на площади нашли 10 пуль

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина.

Во время высотных работ в зданиях возле Майдана Независимости в Киеве было обнаружено и изъято около 10 пуль, которые предназначались для убийства активистов Революции Достоинства в феврале 2014 года.

Об этом сообщил начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"Это было сделано, чтобы найти пули в зданиях, где следователи даже не видели отверстий. И эта работа на сегодняшний день дала результат — пули изъяли, и пули, в отличие от предыдущих, которые были сплющенные или был только сердечник, качественные. Они направлены на экспертизу", — сказал Горбатюк.

Он добавил, что "нашли где-то не меньше десятка" пуль.

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура Украины в рамках расследования уголовного производства по факту расстрелов на Евромайдане в феврале 2014 года заказала услуги по поиску пуль и их фрагментов на фасадах двух зданий в Киеве.