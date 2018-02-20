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    Киев

    Расследование убийств на Майдане: в зданиях на площади нашли 10 пуль

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    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев (176)

    (обновлено: )47402
    Как сообщил начальник Департамента специальных расследований ГПУ, найденные пули были качественные "в отличие от предыдущих, которые были сплющенные или был только сердечник".
    Евромайдан
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. 

    Столкновения на Майдане Незалежности 20.02.2014
    Associated Press Drobnjakovic
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    Во время высотных работ в зданиях возле Майдана Независимости в Киеве было обнаружено и изъято около 10 пуль, которые предназначались для убийства активистов Революции Достоинства в феврале 2014 года.

    Об этом сообщил начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

    "Это было сделано, чтобы найти пули в зданиях, где следователи даже не видели отверстий. И эта работа на сегодняшний день дала результат — пули изъяли, и пули, в отличие от предыдущих, которые были сплющенные или был только сердечник, качественные. Они направлены на экспертизу", — сказал Горбатюк.

    Он добавил, что "нашли где-то не меньше десятка" пуль.

    Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура Украины в рамках расследования уголовного производства по факту расстрелов на Евромайдане в феврале 2014 года заказала услуги по поиску пуль и их фрагментов на фасадах двух зданий в Киеве.

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