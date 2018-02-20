Годовщина Майдана. Считаем победы и поражения

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Четвертая годовщина трагических событий на Майдане Независимости в Киеве. По данным Нацполиции, в воскресенье, 18 февраля, по всей Украине участие в массовых акциях приняли более 14,5 тысяч граждан, безопасность обеспечивали около 4,5 тысяч полицейских. По случаю годовщины Дня Героев Небесной Сотни в 22 населенных пунктах в 8 регионах Украины состоялись 34 массовых мероприятия. В Киеве участие в массовых мероприятиях приняли около 6 тысяч человек.

Напомним, 18 февраля 2014 года произошло резкое обострение ситуации, сопровождавшееся массовым кровопролитием. От действий сотрудников правоохранительных органов в отношении активистов Майдана в 2013-2014 годах признаны потерпевшими 1800 человек. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Пока по результатам судебного рассмотрения признаны виновными 50 человек, сообщил генпрокурор. По его словам, это первые результаты, где судебные процессы были относительно короткими.

О провалах и достижениях власти после революции рассказал сотник четвертой сотни самообороны Майдана Николай Бондар в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Назвіть три найбільших перемоги суспільства після Майдану і три поразки?

— Три перемоги. Ми можемо говорити про те, що все-таки країна міняється, хай помалу. Саме країна, саме суспільство, саме люди. Тут вже я говорю як про одну з перемог і про одну з поразок. Це не зовсім поразка, це ще боротьба. Тому дійсно змінилися люди, змінилося суспільство і хай помаленьку, але міняється держава. Це перше.

Друге — це безумовно те, що ми змогли відстояти і продовжуємо відстоювати державу, якої, мабуть, вже не було б до цього дня, і це вже зрозуміло всім. Тому що не було армії, не було правоохоронних органів, я не в захваті від того, що зараз є, але при тому всьому зрозуміло, що сценарій, який був запланований для України, змінився. І тому держава є, я маю надію, що вона буде, і ми продовжуємо робити максимум для того, щоб вона була. Третій великий плюс, я вважаю, те, що багато людей нарешті зрозуміли, що їм не треба ні Схід, ні Захід у вигляді запорєбріка, що там не є брати, на жаль. А друга частина зрозуміла, що ні Америка, ні Європа не будуть нам допомагати, бо ми нікому сильними не треба. Поки ми не станемо сильними, ми не зможемо себе захистити. Це три плюси.

Один мінус я вже назвав. Ще один мінус, ви вже його озвучили, що до сьогодні нема розслідувань. При тому всьому, що було зроблено максимум для того, щоб вони були. І це почалося з того, коли були побиті студенти на Майдані. Це було маленьке зло, якщо дивитися в призмі того, що відбувається сьогодні. А якщо дивитися тоді, ми вважали, що це дуже страшне, велике зло і воно мало бути розслідуване. Якби воно було тоді розслідуване, якби суспільство, і ми в тому числі, доклали більше зусиль для того, щоб воно тоді було розслідуване, мабуть, ми б не мали в геометричній прогресії збільшення зла. І третій недолік — це все-таки розчарування багатьох людей. Розчарування, на жаль, це шлях до реваншу.

Ранее политический аналитик Ярослав Макитра заявлял, что после Майдана власть занималась не реформами, а собственным обогащением.

А политолог Андрей Миселюк отметил, что Майдан не дал результатов, потому что общество не контролирует власть.