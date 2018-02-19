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    Адвокат Павел Дикань: расследованию дел Майдана мешают

    Тема:

    Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно (79)

    (обновлено: )29904
    Расследованию мешают и руководство ГПУ, и законодатели, которые своими инициативами делают только хуже. При этом некоторые подозреваемые продолжают работать в силовых органах и на суды приезжают прямо со службы, рассказывает адвокат Павел Дикань.
    Павел Дикань
    Павел Дикань / Facebook

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Украина готовится отметить очередную годовщину трагических событий в центре столицы в феврале 2014 года: в период с 18 по 20 февраля погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения.

    Спустя четыре года после расстрелов на Майдане по-прежнему нет ответа на один из главных вопросов: кто расстреливал митингующих?

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Накануне годовщины трагических событий генеральный прокурор Юрий Луценко озвучил ряд цифр. По его словам, по делам Майдана озвучены и вручены 412 подозрений, из них 48 – экс-представителям высоких должностей, 208 – экс-правоохранителям. Помимо этого 27 – следователям, 20 – прокурорам и 16 – судьям. В суды отправлен 181 обвинительный приговор в отношении 252 человек. По результатам судебного расследования 50 человек признаны виновными, а из них по 43 приняты обвинительные приговоры. 

    Луценко отметил, что следствие не может продвигаться быстро, иначе не добьется справедливых приговоров.

    Также он сообщил, что суд разрешил специальное досудебное следствие, а дальше – заочное осуждение тех, кто подозревается в организации расстрела Небесной сотни.

    "Наконец имеем удовлетворения ходатайства относительно этого, и Янукович, Захарченко, Якименко, Тоцкий, Ратушняк, Федчук и другие на базе собранных 300 томов доказательств сразу после завершения процесса по госизмене Януковчиа будут переданы в суд", – заявил Луценко.

    Александр Скубченко
    Александр Скубченко / Facebook
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    Как на самом деле продвигаются расследования, в интервью РИА Новости Украина рассказал адвокат родственников погибших – "Небесной сотни" – Павел Дикань.

    Регулярно, особенно к годовщине трагических событий января-февраля 2014 года, во власти заявляют о подвижках в расследовании. Какова реальная ситуация?  

    – Есть определенное поступательное движение в расследовании. Много дел находятся в судах, но в судах все двигается очень медленно и будет еще очень долго двигаться. В связи с тем, что особенности уголовно-процессуального законодательства Украины быстрого рассмотрения дел фактически не допускают. 

    Что изменилось за год? 

    – В принципе, существенных прорывов я, честно говоря, не заметил. Но предъявлено подозрение ряду фигурантов и ряд обвинительных актов направлен в суд. В основном, по правоохранителям и по "титушкам", которые принимали участие. То есть низший уровень исполнителей потихоньку привлекается к уголовной ответственности.

    Associated Press Efrem Lukatsky
    Вид на Майдан Незалежности во время событий 20 февраля 2014 года
    Майдан накануне юбилея революции
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Майдан за несколько дней до годовщины Революции Достоинства

    Хотя, к сожалению, за 4 года только один приговор связан с реальным решением суда. 

    А что касается более высокого звена? 

    – Уровень командиров, средних командиров и тем более организаторов и заказчиков – тут ситуация гораздо более печальна. Привлечено из такого ранга только несколько руководителей. В частности, по 30 ноября ("избиение студентов" — Ред.) продолжается процесс. По генералу Щеголеву процесс продолжается. А больше, собственно говоря, особенных прорывов нет.

    Есть определенное "достижение" в том, что прокуратурой наконец получено разрешение на заочное производство по делу Януковича и его ближайшего окружения. Как раз в отношении событий 18-20 февраля. Но тут существует другая проблема, которая связана с законодательным делегированием.

    Выставка на Майдане
    Пресс-служба Петра Порошенко
    Порошенко открыл на Майдане выставку проектов мемориала Небесной сотни

    Эта проблема в том, что мы имеем крайне несовершенное, непоследовательное и, с моей точки зрения, неправильное законодательство в области заочного специального досудебного расследования, досудебного следствия. И такое состояние законодательства заставляет говорить о том, что эти дела подвергнуты риску быть отмененными последующим Европейским судом по правам человека.

    Не в силу того, что они плохо расследованы, а в силу того, что они будут очень плохо процессуально оформлены. В соответствии с несовершенным законодательством. 

    Сохраняют ли родственники погибших надежду на то, что расследования действительно доведут до конца, до результатов?

    – Люди верят и мы верим в то, что, все-таки, власть понимает важность этих расследований и уделит им когда-нибудь надлежащее внимание. С точки зрения как законодательного урегулирования и инициативы законодательной, так и с точки зрения финансово-организационного обеспечения.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Флешмоб "Я помню", организованный родственниками Небесной сотни

    Но за эти 4 года мы пока не увидели. Вот на четвертом году наконец были выделены средства на покупку микроскопа, который крайне необходим не только в этих производствах, но и крайне необходим в Украине, чтобы эффективно расследовать любые преступления, связанные с огнестрельным оружием. Четыре года фактически разговоров на эту тему привели к тому, что он был куплен. Наверное, скоро заработает. 

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    Ситуация с расследованием чисто организационно выглядит достаточно плохо, потому что созданные усилиями, можно сказать, практически невероятными, департамента специальных расследований, который был создан фактически по инициативе потерпевших, адвокатов и родственников погибших…

    Столкновения на Майдане Незалежности 20.02.2014
    Associated Press Drobnjakovic
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    Он постоянно сталкивается с какими-то препятствованиями в своей деятельности. И эти препятствия создаются как, с моей точки зрения, со стороны руководства генеральной прокуратуры, причем всеми генеральными прокурорами, так и со стороны законодателя, который, как он говорит, руководствуясь лучшими намерениями, делает хуже. Хорошими намерениями устелена дорога в ад. Вот это яркий пример. 

    В чем это проявляется?

    – Полномочия то ставятся под сомнения, то забираются, то возвращаются у следователей, которые ведут это дело. И в это время дела передаются в другие органы, потом возвращаются. Тратится огромное количество времени, усилий, мозгов, знаний. И эффективность, естественно, ненадлежащая – в результате этой организационной законодательной неразберихи, так и в результате того, что сама по себе работа департамента, который должен быть центральным звеном расследований, она ненадлежаще обеспечивается технически. 

    К сожалению, в правоохранительной системе Украины до сих пор не используются современные методы как расследования, так и анализа информации. И невзирая на то, что на это многократно обращалось внимание – руководства генеральной прокуратуры, никакой реакции нет. Наверное, люди либо не понимают, либо не хотят понимать.

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    А как влияет на процесс реформирование правоохранительной системы?

    – Оно до сих пор не состоялось. И в правоохранительных органах, и в законодательной власти, и в исполнительной власти осталось огромное количество людей, которые работали при Януковиче и были вовлечены в организацию всего этого плана по подавлению протестного движения. И у нас возникают большие сомнения в том, что эти люди заинтересованы в объективном и справедливом расследовании. А если не заинтересованы, они как минимум ничего не будут делать, а как максимум – будут препятствовать. 

    Ну и есть яркие примеры тому, что работники того же "Беркута", которые обвиняются в совершении преступлений в период протестных акций, остаются и продолжают работать на тех же должностях. Переименовали "Беркут", но суть от этого не изменилась. Обвиняемые по делу об избиении на колоннаде 21 января приезжают на судебное заседание со службы. В других делах обвиняемые приходят со службы.

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    В прошлом году был яркий пример: при попытке предъявить подозрение и избрать меру пресечения сотрудникам Национальной полиции руководство Национальной полиции приходило в суд и отстаивало своих сотрудников, рассказывая, какие они замечательные специалисты. Но эти "замечательные специалисты" подозреваются в том, что они были причастны к организации противодействия, похищению людей, избиению, другим преступлениям. 

    Это отсутствие нулевой толерантности к людям, которые нарушали закон, оно, к сожалению, не очень позволяет верить в быстрое расследование. Боюсь, что мы идем по пути многих стран, которые сталкивались с преступлениями государства против личности и только в результате незаурядной политической воли расследования доводились до результата через 10, 20, 30 лет. У нас уже 4 года. Может быть, где-то к 10 годам…

    Мы не ожидаем какого-то кардинального изменения ситуации в ближайшее время.

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