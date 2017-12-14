Появилось видео с применением оружия участниками Майдана

На записи видно, как радикалы стреляют из пистолета и винтовки в сторону правоохранителей. Также на видео зафиксированы атаки радикалов с палками в руках на правоохранителей, а также то, как они поджигают бутылками с зажигательной смесью здания в центре Киева.

По словам адвоката Янковича Виталия Сердюка, видео датируются февралем 2014 года и "доказывают единый сценарий по насильственному захвату власти в Украине при подстрекательстве украинской оппозиции".

Кроме этого, было показано видео с показаниями экс-бойцов спецподразделения "Беркут", которые утверждают, что по ним стреляли радикалы, и эти дела не расследуются.

Также в суде была заслушана аудиозапись времен Майдана телефонных разговоров на английском языке якобы тогдашних помощника госсекретаря США Виктории Нуланд и главы дипмиссии ЕС Кэтрин Эштон, а также Нуланд и и американского посла на Украине Джеффри Пайета. Адвокаты сообщили, что аудио взято из открытых источников. По словам Сердюка, "эти должностные лица обсуждают факты предоставления помощи украинской оппозиции в формировании правительства" после отстранения от власти Януковича. Он добавил, что те кандидатуры, о которых говорили американские и европейские чиновники, в последствии заняли посты в правительстве Украины.

По словам Сердюка, суд признал эти доказательства допустимыми и приобщил их к материалам дела, им будет дана правовая оценка.