наверх
15.12.201712:30
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Горбатюк о конфликте с "верхушкой" ГПУ и о жалобах на Луценко

    Тема:

    Дело Майдана поссорило Луценко и Горбатюка (120)

    (обновлено: )18510
    По словам начальника департамента спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, он подал две жалобы на генпрокурора Юрия Луценко, однако суд не удовлетворил их.
    Канал на Youtube "112 Украина"

    Начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, комментируя конфликт с руководством в лице генпрокурора Юрия Луценко, отметил, что "личного мотива там нет".

    Читайте также: ГПУ Юрия Луценко — царство пиара "под крышей" Порошенко

    "Это вопрос принципов, отстаивания их. Я отстаиваю принцип, что должен действовать закон. У руководства есть желание действовать в ручном режиме, в отдельных случаях – "своим все, для врагов – закон", – заявил Горбатюк в эфире телеканала "112 Украина".

    Он подчеркнул, что у департамента, который он возглавляет, с 2016 года незаконно отобрали 12 уголовных производств.

    Юрий Луценко
    УНИАН
    Луценко vs. Горбатюк: Силовики поссорились из-за "дела Януковича"

    "Или уже есть какие-то результаты, или к ним мы направляемся, после этого поступает постановление генпрокурора без изучения уголовного производства, следствие ведется неэффективно. И дело передается в другое подразделение. Первое, с Клименко (экс-министр доходов и сборов — Ред.) началось, Злочевский (экс-министр экологии — Ред.), "вышки Бойко", экономические эпизоды по Захарченко (экс-министр МВД — Ред.), один из эпизодов по Присяжнюку (экс-министр АПК), в отношении судей Апелляционного суда, судей Высшего админсуда", – перечислил Горбатюк, добавив, что написал на заместителей генпрокурора уже более 80 жалоб.

    "Я их не считал, но мне управляющий заместитель сказала: "Вы только тем занимаетесь, что пишете" и назвала цифру – месяц назад было 84 жалобы. Это на заместителей – Столярчука, Матиоса", – подчеркнул начальник департамента.

    Кроме этого, по его словам, жалобы были поданы и на самого Луценко: "Я подавал две жалобы на бездействие в районный суд. Но суд почему-то решил не удовлетворять".

    Читайте также: Луценко — политический генпрокурор

    Напомним, 11 октября квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила вынести выговор начальнику департамента специальных расследований ГПУ Сергею Горбатюку. О причинах этого решения не сообщалось. При этом Горбатюк сразу заявил, что выговор является следствием его конфликта с заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком, который требовал от него передачу определенных дел.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Европейский квартал в Брюсселе
    Саммит ЕС в Брюсселе: попытки "склеить" Европу
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Пресс-конференция Путина: что по Украине?
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Украина - Польша: мосты почти сожжены
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Резонанс: суд отпустил Саакашвили на свободу