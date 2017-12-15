Горбатюк о конфликте с "верхушкой" ГПУ и о жалобах на Луценко

Начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, комментируя конфликт с руководством в лице генпрокурора Юрия Луценко, отметил, что "личного мотива там нет".

Читайте также: ГПУ Юрия Луценко — царство пиара "под крышей" Порошенко

"Это вопрос принципов, отстаивания их. Я отстаиваю принцип, что должен действовать закон. У руководства есть желание действовать в ручном режиме, в отдельных случаях – "своим все, для врагов – закон", – заявил Горбатюк в эфире телеканала "112 Украина".

Он подчеркнул, что у департамента, который он возглавляет, с 2016 года незаконно отобрали 12 уголовных производств.

"Или уже есть какие-то результаты, или к ним мы направляемся, после этого поступает постановление генпрокурора без изучения уголовного производства, следствие ведется неэффективно. И дело передается в другое подразделение. Первое, с Клименко (экс-министр доходов и сборов — Ред.) началось, Злочевский (экс-министр экологии — Ред.), "вышки Бойко", экономические эпизоды по Захарченко (экс-министр МВД — Ред.), один из эпизодов по Присяжнюку (экс-министр АПК), в отношении судей Апелляционного суда, судей Высшего админсуда", – перечислил Горбатюк, добавив, что написал на заместителей генпрокурора уже более 80 жалоб.

"Я их не считал, но мне управляющий заместитель сказала: "Вы только тем занимаетесь, что пишете" и назвала цифру – месяц назад было 84 жалобы. Это на заместителей – Столярчука, Матиоса", – подчеркнул начальник департамента.

Кроме этого, по его словам, жалобы были поданы и на самого Луценко: "Я подавал две жалобы на бездействие в районный суд. Но суд почему-то решил не удовлетворять".

Читайте также: Луценко — политический генпрокурор

Напомним, 11 октября квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила вынести выговор начальнику департамента специальных расследований ГПУ Сергею Горбатюку. О причинах этого решения не сообщалось. При этом Горбатюк сразу заявил, что выговор является следствием его конфликта с заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком, который требовал от него передачу определенных дел.