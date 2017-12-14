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    Аналитика и комментарии

    Луценко - политический генпрокурор

    (обновлено: )115653
    Генпрокурор Юрий Луценко ослабил захват и пошел на попятную. При этом поворот на 180 градусов главный прокурор страны сделал так резко, что его чуть не снесло с кресла.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина 

    Как показывают последние события, в создании эффекта бурной деятельности генпрокурор потерпел фиаско. Слабо верится, что обороты сбавил он сам, без чьего-то указания. Теперь пришло время раскаиваться и оправдываться, в чем Юрий Луценко большой мастак. Вот только верить ему на слово сложно.

    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    УНИАН
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    Плохому танцору…

    Последние публичные заявления политика были весьма и весьма красноречивыми. Как оказалось, ГПУ подозревает экс-губернатора только в содействии представителям организованной преступной группировки Курченко-Януковича, а не в попытке государственного переворота, о чем заявлялось ранее. 

    Более того, как уверил Луценко, дело в отношении Саакашвили разваливают его политизацией.

    "На меня в последние недели оказывается колоссальное давление, чтобы я закрыл глаза на то, что позволяет себе апатрид Саакашвили. Он прорывает границу, его сторонники бьют украинских военнослужащих, он оглашает о намерении свергнуть власть, он договаривается по собственной инициативе с Курченко, который обокрал страну на 14 млрд, и, конечно, хочет смены власти. И сейчас мне говорят: просто закройте глаза, потому что вы просто увеличиваете популярность Саакашвили", – заявил генпрокурор.

    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН
    ГПУ Юрия Луценко - царство пиара "под крышей" Порошенко

    По мнению Луценко, "государство, которое не умеет защищать себя от планов ФСБ и банды Януковича, обречено на развал". А еще генпрокурор признался, что у него существуют противоречия с президентом Петром Порошенко, но по каким вопросам, промолчал. Впрочем, Юрий Витальевич пока не хочет стать президентом, но стать успешным генпрокурором не отказался бы. В то же время он снова собирается в отставку, но только когда завершит все запланированное. А это возможно не раньше весны 2018 года. 

    По словам генпрокурора, он остается на должности, чтобы доказать, что прокуратура должна быть независимым исполнителем закона.

    "Когда это закончится? Надеюсь, что весной 2018-го я смогу отдохнуть", — отметил Луценко. 

    Луценко ждет большая политика

    Все эти телодвижения генпрокурора неслучайны. По всей видимости, Юрий Луценко собирается вернуться в политику после передачи весной 2018 года в новосозданное госбюро расследований всех своих самых дорогостоящих дел.

    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН
    Особняк генпрокурора: Луценко уже несколько раз переплюнул Пшонку

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    "Юрий Витальевич опытный политик, и сейчас он член команды президента. Уверен, что у него не было большого желания выходить на трибуну в ВР, но его настойчиво попросили. А уже в начале этой недели мы услышали от него вполне разумное предложение о том, что по делу Саакашвили нужно провести международную фоноскопическую экспертизу записей с участием экспертов Скотланд Ярда и ФБР. Это достаточно продуманный ход, потому что в пожаре таких конфликтов, как с Саакашвили, можно и сгореть. Поэтому остаются пути отступления, если экспертиза покажет, что пленки проблемные и не могут быть доказательством, можно извиниться, поскольку Саакашвили действует не один. У него есть определенные политические тавры, с которыми вступать в конфликт смерти подобно. С одной стороны понятно, что Саакашвили не относится к числу людей, которые тщательно соблюдают политическую гигиену. А в Украинской политике вчерашний злостный оппонент может завтра превратиться с партнера. У нас деньги могут брать у кого угодно", — подчеркивает в комментариях РИА Новости Украина политолог Андрей Золотарев.

    Михаил Саакашвили возле Верховной Рады, 6 декабря 2017. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Луценко vs Саакашвили: или я его - в суд, или он меня - к американцам

    В то же время, как подчеркивает политолог, Юрий Луценко для прокуратуры сделал много "хорошего".

    "Полезное, что сделал Луценко в должности генпрокурора, это то, что прокуратурой теперь сложно кого-то напугать. Луценко прекрасно понимает, что любое кресло — временно. К тому же он отдал то, что являлось источником коррупционной ренты — следствие в госбюро расследований. Две вещи — надзор и следствие превращали прокурорское кресло в источник дохода. Прокуратура избавилась от карательной функции и превратилась в адвоката государства — направление правильное. Но одна прокуратура, будучи частично переформатированной, на фоне СБУ, налоговой, МВД, где ничего не поменялось, — обречена. Даже на фоне Сытника и НАБУ прокуратура и прокурор выглядят эффективнее.  Говорить, что в прокуратуре все превосходно, язык не повернется, но Луценко на фоне остальных выглядит более привлекательно", — отмечает Андрей Золотарев.  

    Как считает политолог, впереди у Луценко продолжение политической карьеры. Вряд ли он согласится пойти на пост премьера в предвыборный год — это электрический стул, сгореть недолго, но политическая карьера продолжиться. Он не сгорел, он еще заявит о себе. 

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