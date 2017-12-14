Реакция Запада на Луценко может быть достаточно негативная — Разумков

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пожаловался на давление по делу лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили.

"На меня в течение последней недели оказывается колоссальное давление, чтобы я закрыл глаза на то, что позволяет себе апатрид Саакашвили. Он прорывает границу, его сторонники бьют украинских военнослужащих, он объявляет о намерении свергнуть власть, он договаривается по собственной инициативе с Курченко, который обокрал страну на 14 миллиардов, и, конечно, хочет смены власти… и сейчас мне говорят: закройте глаза, потому что вы просто увеличиваете популярность Саакашвили", — заявил Юрий Луценко.

Генпрокурор отметил, что у правоохранителей есть доказательная база по делу Саакашвили, ибо, в противном случае, отмечает генпрокурор, "Саакашвили не убегал бы панически и постоянно от допросов, а, наоборот, спокойно ходил бы на них".

Также Луценко добавил, что за должность свою не держится, а основным своим достижением на посту главы ГПУ считает ликвидацию "системы карательной прокуратуры сталинского образца.

Эти заявления генпрокурора в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

На фоне последних критических замечаний к деятельности ГПУ, генпрокурор не кривит душой, рассказывая о давлении на него в деле Саакашвили?

— Внутреннее давление, я думаю, мы все с вами видели, давление улицы имеет место быть, и в принципе давление со стороны подозреваемых в том числе, мы слышали и видели все заявления Саакашвили и по отношению к Луценко в том числе. А по поводу давления из-за рубежа… пока в какой-то публичной плоскости какого-то давления мы с вами не видим. Мы видим достаточно сбалансированные заявления со стороны наших европейских и американских партнеров о том, что они будут пристально следить за этим процессом. И если ситуация с НАБУ, мы видели очень жесткое занятие позиций со стороны ряда структур как в США, так и в Европе, то по отношению к делу Саакашвили, слава Богу, такого нет. Естественно, по дипломатическим каналам и по смежным структурам, прокуратуры в том числе, зарубежных государств, могут приходить определенные сигналы. Но тогда генпрокурору стоило бы более четко определить, кто именно и что именно говорил по этому поводу. Пока таких заявлений мы не видим. А к сожалению, просто констатация факта, что происходит давление, это знаете, как говорят в правоохранительных органах, к делу не пришьешь. Хотелось бы понимать, кто и что конкретно предпринимает по отношению к генпрокурору и ГПУ.

Кто может оказывать давление на генпрокурора внутри страны и за рубежом?

— В юридической плоскости — никто, потому что ГПУ у нас структура обособленная и независимая, точно также как и суд. По факту точек влияния более чем предостаточно. Это и президент, потому что генпрокурор отчасти находится в его зоне ответственности и зоне влияния, именно президент подает кандидатуру генпрокурора. Это и политические силы, которые представлены в ВРУ и вне её стен, потому что давление со стороны нардепов может происходить, и давление со стороны как коалиции, так и оппозиции мы в определенной степени сегодня тоже видим. Если же мы говорим про правоохранительные органы, тут как такового давления происходить не может. Заявление Саакашвили мы тоже слышали, о том, где будет потом находиться Луценко и т.д. Вот, когда такие угрозы звучат со стороны подозреваемых, в принципе, они могут быть расценены не только как давление на ГПУ, но и как угроза по отношению к конкретно взятым лицам.

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Возможно, этого давления нет, и просто это очередное политическое заявление генпрокурора?

— Я еще раз повторюсь. С одной стороны, мы действительно не понимаем, кто осуществляет это давление. А если эти заявления звучат без конкретики, то есть определенные опасения того, что это не до конца соответствует действительности. С другой стороны, еще раз повторюсь, давление со стороны улицы и со стороны политикума мы видим. Здесь нечего лукавить, это имеет место быть. Но на самом деле, на такое давление генпрокурор реагирует не очень остро. А вот если действительно происходит давление из-за рубежа, там нельзя не отреагировать, потому что последствия могут быть негативными по отношению к нему, в первую очередь как политику. Что касаемо его заявлений, что тот или иной человек виновен, на самом деле, да, Юрий Луценко иногда забывает, что он все-таки генпрокурор, а не лидер фракции, лидер партии, просто общественный деятель, и ему, возможно, стоило бы быть чуть-чуть толерантнее в своих заявлениях по поводу виновности или невиновности.

Не качается ли сейчас кресло под Луценко?

— В определенной степени, наверное, шатается под каждым из политиков что-то. Но если серьезно, то говорить о том, что есть глобальные опасения о смене генпрокурора сегодня, я думаю, так вопрос не стоит. Сегодня никто его менять не будет, в первую очередь это не даст сделать и он, и я думаю, что при таком раскладе он будет идти на уступки. И президенту, я думаю, будет очень не комфортно сегодня менять генпрокурора. Потому что поставить на это место более толерантного к себе по состоянию на сегодня, нежели Луценко, у Порошенко не получится. Поэтому, думаю, что все-таки Луценко останется в своем кресле, но последствия всех этих скандалов, которые мы сегодня видим, они ему явно не добавят плюсов. Естественно, остается открытым вопрос, который может поставить крест на карьере Луценко. Это если доказательная база в деле Саакашвили развалится в суде. Потому что те заявления и пленки, которые были обнародованы и стали достоянием общественности, если эти все обвинения будут признаны голословными и не найдут своего подтверждения в рамках судебных разбирательств, это ударит не только Луценко и по главе СБУ, но и по АП в частности.

К слову, по мнению политолога Алексея Якубина, Саакашвили станет для Луценко айсбергом, который его "потопит". Также он считает, что политического будущего у Саакашвили в Украине нет, поскольку заинтересованность к нему сейчас — показатель не его личного рейтинга, а реакция людей на действия власти.