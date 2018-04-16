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    Политика

    Дело Пашинского. Рада изучает вопрос коррупции в закупках военной техники

    Тема:

    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны (419)

    (обновлено: )12830
    По информации Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, 18 апреля 2018 состоится заседание, на котором первым вопросом запланировано рассмотрение фактов коррупции при проведении закупок военной техники и оборудования.
    Верховная рада
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В среду Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рассмотрит вопрос фактов коррупции при проведении закупок военной техники и оборудования, которые ранее были обнародованы в СМИ. На заседание приглашены руководители Минобороны, НАБУ и СБУ, сообщает сайт комитета.

    Сергей Пашинский. Архивное фото
    УНИАН
    Пашинский: темные дела серого кардинала национальной "оборонки"

    "18 апреля 2018 состоится заседание Комитета, на котором первым вопросом запланировано рассмотрение фактов коррупции при проведении закупок военной техники и оборудования, которые были обнародованы в журнале "Новое время" от 5 апреля 2018 № 13. Приглашение для участия в заседании Комитета направлены директору национального антикоррупционного бюро Украины Сытнику А.С., председателю Службы безопасности Украины Грицака В.С., министру обороны Украины Полтораку С.Т., главному редактору журнала "Новое время" Сычу В.В.", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что главный редактор журнала "Новое Время" (НВ) Виталий Сыч заявил, что в адрес редакции издания и его лично начали поступать угрозы. По словам главреда, все началось после публикации статьи под заголовком "Служили два товарища" о коррупции в сфере госзаказах военно-промышленного комплекса с участием нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского и заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука). 

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