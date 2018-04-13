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    Аналитика и комментарии

    Ну, и где идет война на самом деле? Соцсети о медиа-конфликте с Пашинским

    (обновлено: )56620
    В непростое для страны время непросто писать скандальные статьи. С такой проблемой столкнулся и главред НВ Виталий Сыч, заявивший, что в адрес редакции издания и его лично начали поступать угрозы. Кто и за что угрожает независимой прессе?
    Сергей Пашинский. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Сергей Пашинский. Архивное фото
    УНИАН
    Пашинский: темные дела серого кардинала национальной "оборонки"

    В Украине разразился очередной скандал под знаменами "свободы слова". Главный редактор журнала "Новое Время" (НВ) Виталий Сыч заявил, что в адрес редакции издания и его лично начали поступать угрозы. По словам главреда, все началось после публикации статьи под заголовком "Служили два товарища" о коррупции в сфере госзаказах военно-промышленного комплекса с участием нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского и заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука).  

    "В статье речь шла о том, что, по мнению множественных источников, они (Гладковский и Пашинский — Ред.) являются главными бенефециарами схем как при госзаказах военно-промышленного комплекса (ВПК), так и продаже за границу продукции ВПК и покупке за границей военной техники", — написал Сыч на своей странице в Facebook, добавив, что после выхода материала редакция получила требования опровержения и угрозы судебных исков от нескольких юрлиц, которые являются фигурантами статьи. 

    "Сам Сергей Пашинский также опубликовал на сайте Цензор.нет большой материал с требованием опровержения нашей статьи и угрозой судебного разбирательства", — уточнил главред. В украинском сегменте соцсетей эта информация вызвала немало возмущенных комментариев: 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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