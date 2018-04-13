Ну, и где идет война на самом деле? Соцсети о медиа-конфликте с Пашинским

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Украине разразился очередной скандал под знаменами "свободы слова". Главный редактор журнала "Новое Время" (НВ) Виталий Сыч заявил, что в адрес редакции издания и его лично начали поступать угрозы. По словам главреда, все началось после публикации статьи под заголовком "Служили два товарища" о коррупции в сфере госзаказах военно-промышленного комплекса с участием нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского и заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука).

"В статье речь шла о том, что, по мнению множественных источников, они (Гладковский и Пашинский — Ред.) являются главными бенефециарами схем как при госзаказах военно-промышленного комплекса (ВПК), так и продаже за границу продукции ВПК и покупке за границей военной техники", — написал Сыч на своей странице в Facebook, добавив, что после выхода материала редакция получила требования опровержения и угрозы судебных исков от нескольких юрлиц, которые являются фигурантами статьи.

"Сам Сергей Пашинский также опубликовал на сайте Цензор.нет большой материал с требованием опровержения нашей статьи и угрозой судебного разбирательства", — уточнил главред. В украинском сегменте соцсетей эта информация вызвала немало возмущенных комментариев:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook