Пашинский подал в суд на журнал "Новое время"

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Председатель комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Пашинский подал иск о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации против ООО "Издательский дом Медиа-ДК", который издает журнал "Новое время". Соответствующее исковое производство поступило в Подольский райсуд Киева 17 апреля, говорится на сайте суда.

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Рассматривать иск будет судья Татьяна Войтенко.

Сам Пашинский на заседании комитета по нацбезопасности 18 апреля инициировал введение уголовной ответственности за распространение информации, подрывающей обороноспособность Украины, пишет "Украинская правда".

Пашинский также выступает за продление сроков давности правонарушений, связанных с хищением в армии.

Ранее сообщалось, что главный редактор журнала "Новое Время" (НВ) Виталий Сыч заявил, что в адрес редакции издания и его лично начали поступать угрозы. По словам главреда, все началось после публикации статьи под заголовком "Служили два товарища" о коррупции в сфере госзаказах военно-промышленного комплекса с участием нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского и заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука).