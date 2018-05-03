Полиция Одессы сообщила подробности зверского убийства священника из США

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области раскрыла подробности убийства 70-летнего священнослужителя из США. Во вторник, 1 мая, два кавказца проникли в дом, который арендовал священнослужитель, связали и начали избивать, сообщает odessa.net.ua.

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В правоохранительные органы обратился житель Малиновского района. Заявитель сообщил, что в одном из соседних домов найдено тело мужчины со следами насильственной смерти. Прокуратура и СБУ обнаружили ранее судимого мужчину, который часто обращался к священнослужителю за помощью. Именно он "навел" убийц на него.

Полиция Одессы Кавказцы в Одессе зверски убили священника из США

Полученная информация заинтересовала преступников. Они проникли в дом проповедника, связали его и принялись бить и душить шнуром. Причиненные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, и мужчина скончался. Экспертиза показала, что смерть наступила от асфиксии.

Полиция Одессы Кавказцы в Одессе зверски убили священника из США

Украв деньги и другие ценные вещи, нападавшие скрылись.

Ранее сообщалось, что в Одесской области за убийство второго гражданского мужа до 9 лет лишения свободы приговорили 31-летнюю женщину.