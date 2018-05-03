наверх
03.05.201823:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.16- 0.04
  • EUR31.40- 0.21
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Полиция Одессы сообщила подробности зверского убийства священника из США

    Тема:

    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа (428)

    (обновлено: )28022
    Убийцы проникли в дом проповедника, связали его и принялись бить и душить шнуром. Причиненные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, и мужчина скончался.
    Кавказцы в Одессе зверски убили священника из США
    Полиция Одессы

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области раскрыла подробности убийства 70-летнего священнослужителя из США. Во вторник, 1 мая, два кавказца проникли в дом, который арендовал священнослужитель, связали и начали избивать, сообщает odessa.net.ua.

    Читайте также: Хорошо погуляли. Кровавые майские: избиения и убийства средь бела дня

    В правоохранительные органы обратился житель Малиновского района. Заявитель сообщил, что в одном из соседних домов найдено тело мужчины со следами насильственной смерти. Прокуратура и СБУ обнаружили ранее судимого мужчину, который часто обращался к священнослужителю за помощью. Именно он "навел" убийц на него.

    Полиция Одессы
    Кавказцы в Одессе зверски убили священника из США

    Полученная информация заинтересовала преступников. Они проникли в дом проповедника, связали его и принялись бить и душить шнуром. Причиненные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, и мужчина скончался. Экспертиза показала, что смерть наступила от асфиксии.

    Полиция Одессы
    Кавказцы в Одессе зверски убили священника из США

    Украв деньги и другие ценные вещи, нападавшие скрылись.

    Ранее сообщалось, что в Одесской области за убийство второго гражданского мужа до 9 лет лишения свободы приговорили 31-летнюю женщину.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дым на месте взрывов в Балаклее Харьковской области
    Взрывы на военной базе в Балаклее
    На ветерана АТО совершено нападение
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    Кавказцы в Одессе зверски убили священника из США
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Украинский военный
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе