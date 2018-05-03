Хорошо погуляли. Кровавые майские: избиения и убийства средь бела дня

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Майские праздники украинцы всегда ждут с нетерпением, ведь это прекрасная возможность вырваться с семьей на пикник и отдых на природу. Однако в этом году длительные выходные выдались неспокойными, а для некоторых и вовсе обернулись трагедией.

Резонансный криминал праздничных выходных — в обзоре РИА Новости Украина.

Избиение Найема

На минувших выходных известный нардеп Мустафа Найем, который когда-то курировал запуск полиции в разных регионах Украины, сам пострадал от бездействия полиции.

В центре Киева 30 апреля Найем оказался участником дорожного конфликта, который перерос в драку. Депутат утверждает, что не уступил дорогу автомобилю, нарушавшему правила дорожного движения. На дороге его подрезал Mercedes, началась ссора. В ходе конфликта один из незнакомцев ударил нардепа в лицо.

Злоумышленники с места происшествия скрылись. Однако вскоре полиция задержала троих участников конфликта, среди которых два россиянина и один украинец. Им объявлено о подозрении. А вот главному фигуранту, который непосредственно нанес депутату удар в лицо, удалось скрыться с места инцидента.

Позже стало известно, что мужчина сумел покинуть страну и улетел в Баку. При том, что адрес регистрации подозреваемого, был известен полиции.

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Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по части второй статьи 296 (хулиганство) и по статье 122 часть 1 (умышленное телесное повреждение средней степени).

По данным СМИ, 19-летний и 28-летний подозреваемые часто отдыхают в дорогих ресторанах в центра Киева, таких как: "Караван", "Ишак", а также в заведениях ТРЦ "Арена-сити". Отец подозреваемых А. Саитов является членом чеченской диаспоры Украины, однако проживает в швейцарской Женеве.

Жестокое убийство пастора

Не обошлось без происшествий на выходных и в Одессе. Там был жестоко убит пастор из США, который проводил службы в одном из храмов города.

Как рассказал пресс-секретарь полицейского главка, перед тем, как убить, пастора пытали. "Священнослужитель обнаружен мертвым в жилье, которое он арендовал, в Малиновском районе города. Мужчина был связан, на теле — следы пыток", — сообщили в полиции.

Вскоре полиция задержала троих мужчин.

Как сообщили "Стране" источники в Нацполиции, предполагаемые убийцы – граждане Грузии. Один из них – троюродный брат сына одесского вора в законе Антимоса Кухилавы. Двое из этой компании уже находились под следствием за другие преступления. Один даже сидел под домашним арестом за совершение ДТП, второй – был в розыске за грабеж.

По мнению полиции, подозреваемые совершили преступление по ошибке. Грузины считали, что американец из Евангельской церкви – валютный меняла из Вьетнама. Пастор, служивший в Одессе, и правда был азиатом по имени Ха А Ан (корейцем), но с американским паспортом.

Трем грузинам предъявлено обвинение по статье 115 часть 2 – умышленное убийство, совершенное группой лиц с отягчающими обстоятельствами.

Бросил "коктейль Молотова" в подростков

ЧП на праздничных выходных произошло и в Харьковской области.

61-летний житель с. Доброволье бросил "коктейль Молотова" в беседку, где играли подростки. Ему не понравилось, что там громко играет музыка. В результате пострадала 13-летняя девочка.

"Сосед потерпевшей бросил стеклянную бутылку с зажигательной смесью в летнюю беседку, в которой находилась 13-летняя девочка. В результате происшествия ребенок получил ожоги спины и правого плеча", — сообщают в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 2, 5 ч. 2 ст. 115 ("Покушение на убийство"). Мужчина задержан.

Жуткое ДТП с автоблогером

В результате ДТП неподалеку от Кутузовки Харьковской области погиб 22-летний гонщик и блогер Андрей Василенко, известный под прозвищем Amigos. Вероятным виновником аварии оказался экс-сотрудник МВД Украины, сообщают СМИ.

По данным Нацполиции Харьковской области, инцидент произошел 1 мая около 17:20. "Автомобиль Toyota Land Cruiser совершил лобовое столкновение с Chevrolet Corvette, вследствие чего водитель последнего авто погиб на месте, а пассажирка была госпитализирована в шоковом состоянии", — говорится в сообщении.

orjeunesse Смертельное ДТП под Харьковом

В то же время автоблогер Роман Алексеенко, известный под ником Оrjeunesse, сообщил, что виновником трагедии оказался пьяный сотрудник МВД.

Позже Алексеенко добавил: "Только что вынесли подозрение, он задержан и будет доставлен сначала в больницу, а потом в ИВС. Проходить мед. освидетельствование отказался".

На месте событий мужчина показывал всем удостоверение сотрудника давно расформированного департамента МВД ГАИ. Также отмечается, что спустя час после инцидента страницы гонщика Василенко в соцсетях были удалены.

Двойное убийство средь бела дня

Майская прогулка в Софиевском парке в Умане стало роковой для двух украинцев.

В Умани психически больной мужчина убил двух прохожих средь бела дня. Инцидент произошел 1 мая, пишут местные СМИ.

Фото пользователя Facebook Яна Ранько Мужчина, устроивший нападения на пешеходов в Умани

По сообщениям журналистов, мужчина шел от парка Софиевка к центральному рынку, кидаясь на прохожих.

"Во время одного из таких нападений женщина от полученного удара упала и погибла на месте. Вблизи рынка еще одной жертвой нападающего стал человек, который тоже погиб от полученных травм", — сообщают СМИ.

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Отмечается, что мужчину задержала не полиция, а прохожие. По данным свидетелей трагедии, правоохранители после сообщений о гибели людей приехали на место происшествия со значительной задержкой.

По материалам из открытых источников интернет