Подрыв авто в Киеве: друзья погибшего журналиста говорят об убийстве

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. На Байковом кладбище в Киеве попрощались с журналистом Виталием Куксой, который в минувшую пятницу погиб в результате взрыва гранаты в легковом автомобиле. Инцидент официально связали семейным конфликтом между пасынком и отчимом, однако журналисты обнаружили новые обстоятельства происшествия, сообщает ТСН.

Взрыв гранаты в автомобиле, в результате которого погиб один человек и был ранен еще один, произошел на ул. Драгоманова в Дарницком районе Киева поздно вечером 27 апреля.

"С погибшим прощались без музыки и военного почета, рядом были мать, жена и дети, а церемония состоялась в киевском колумбарии. 45-летний Кукса служил в АТО связистом, много писал о военной технике. По предварительным данным, граната разорвалась именно в его руках, а за рулем авто был 24-летний Андрей Сероштан. То, что произошло в машине, нардеп Игорь Мосийчук назвал семейными разборками между отчимом и пасынком", — говорится в сюжете.

В полиции эту информацию официально не подтвердили, но ее опровергают друзья погибшего, утверждая, что в автомобиле был парень дочери.

Друг погибшего Сергей Супрун отвергает любые семейные ссоры с применением гранаты и рассказывает, что близкие заметили изменения в поведении Виталия Куксы. За несколько дней до инцидента он сменил водителя и удалил свою страницу в соцсети.

"Виталика забирала и завозила Лариса прямо с работы. И он за несколько дней попросил, чтобы его забирал и завозил кто-то другой. И вот кем-то другим оказался Андрей", — пояснил Супрун.

Боевой побратим Куксы Олег Халупский утверждает, что погибший умел обращаться с оружием, знал все риски обращения с гранатами, поэтому отвергает любые инсинуации вокруг якобы неосторожного обращения с оружием.

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"То, что Виталик не стал бы играть с гранатой – это факт. Он был очень далек от гранаты. Мог пользоваться, знал, что это такое, но играть он бы не стал", — убеждает мужчина. Поэтому он, как и друзья погибшего, склоняется к версии об убийстве журналиста.

Как сообщало РИА Новости Украина, в день инцидента звучала мысль, что гранату в салон авто могли забросить. Между тем полиция максимально засекретила расследование взрыва. Пока известно, что пострадавший пришел в себя и его допросили, он находится в больнице, состояние его критическое. Вход в его палату охраняют. Также родственники письменно предупредили врачей об ответственности за распространение любых сведений, поэтому медики никакой информации не предоставляют.