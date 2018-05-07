Убийство журналиста Бузины. Суд проведет предварительное заседание

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева в понедельник продолжит предварительное заседание по делу об убийстве известного журналиста и писателя Олеся Бузины.

На предварительном заседании, начало которого запланировано на 13.00, суд должен решить, можно ли приступить к рассмотрению уголовного дела по существу, отправить на дополнительное расследование или же его стоит закрыть.

Предварительные судебные заседания по делу Бузины проходят с 9 февраля, суд пока не приступил к рассмотрению материалов обвинительного акта. Вместо этого суд рассматривал многочисленные ходатайства и жалобы защиты обвиняемых на действия следователей при расследовании дела. На предыдущем заседании 24 апреля суд рассмотрел ряд очередных жалоб защиты. После этого в заседании был объявлен перерыв по ходатайству адвокатов обвиняемых, которые попросили предоставить им дополнительное время для подготовки дополнительных жалоб.

Известный журналист Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них — в голову. Инцидент расследовался по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.

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Президент Украины Петр Порошенко назвал "делом чести для украинской власти" раскрыть это преступление.

Через два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух исполнителей убийства — Андрея Медведько и Дениса Полищука. Оба задержанных были бойцами националистических батальонов и принимали участие в военной операции в Донбассе.

Правоохранители считали, что националисты Медведько и Полищук убили Бузину, потому что в его творчестве якобы "прослеживались антиукраинские настроения". Журналист поддерживал федерализацию Украины, ее независимость и двуязычие украинской культуры, широкое развитие украинского и русского языков.

В то же время защита подозреваемых предоставила показания свидетелей, которые под присягой сообщили, что подозреваемые в момент убийства находились в Донбассе и никак не могли совершить преступление. Кроме того, адвокаты поставили под сомнение экспертизу ДНК, которая является одним из главных аргументов следствия. В частности, защита представила суду заключение экспертного института о том, что на Украине официально нет необходимых реактивов для проведения такой экспертизы ДНК, на которую ссылается следствие.

В связи с недостаточностью доказательств, оба подозреваемых в конце 2015 года были отпущены судом под частичный домашний арест с 19.00 до 08.00.

Позднее в деле были назначены ряд дополнительных экспертиз, проведение которых затянулось.

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, обращаясь к матери погибшего журналиста, заявила, что в ООН обеспокоены ненадлежащим расследованием убийства Бузины, "как и в других делах относительно журналистов".

Семья Бузины и ее адвокаты также выражали недовольство длительным расследованием дела и безнаказанностью виновных.

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"Прокуратура утверждает, что убийцы давно установлены и вина их доказана, но почему-то дело долго не направлялось в суд", — написал представитель матери Бузины адвокат Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

В августе 2017 года мать украинского журналиста подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Тогда Кузьмин пояснял, что "издевательства украинской власти над Валентиной Бузиной" вынудили ее обратиться в ЕСПЧ.

Для рассмотрения дела об убийстве журналиста была назначена коллегия судей в составе Евгения Сидорова, Олега Лынника и Татьяны Левицкой. Первое предварительное заседание состоялось 9 февраля, однако из-за занятости судей в заседании был объявлен почти двухнедельный перерыв. В ходе первого заседания защита обвиняемых ходатайствовала о рассмотрении дела судом присяжных. Но суд отказал защите в удовлетворении этого ходатайства.

Адвокат обвиняемых Андрей Федур считает, что в таком составе судей дело не имеет перспективы.

"Я лично убедился, что этот процесс в этом составе суда уже не имеет никакой перспективы. У наших подзащитных есть конституционное право на суд присяжных, то есть чтобы их судил народ Украины, а нам сегодня рассказывают что-то другое, что есть эта "советская тройка", которая вас немного посудит, решит вопрос доказательств, каких свидетелей вызывать в судебное заседание, которая решит вопрос меры пресечения, назначит дело к рассмотрению, а потом у вас каким-то образом появится суд присяжных", — сказал он.

Адвокат заявил, что действующее законодательство не предусматривает такой процедуры, по которой решил идти суд. При этом Федур добавил, что защита обвиняемых готова принимать участие в судебном процессе в дальнейшем.

В свою очередь представитель гособвинения по делу отметил, что защита сможет в дальнейшем снова заявить ходатайство о суде присяжных, но только после завершения предварительного заседания и назначения дела к рассмотрению по существу.