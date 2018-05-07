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    Политика

    Убийство журналиста Бузины. Суд проведет предварительное заседание

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    (обновлено: )12402
    На предварительном заседании, начало которого запланировано на 13.00, суд должен решить, можно ли приступить к рассмотрению уголовного дела по существу, отправить на дополнительное расследование или же его стоит закрыть.
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева в понедельник продолжит предварительное заседание по делу об убийстве известного журналиста и писателя Олеся Бузины.

    Убийство Бузины. Насилие над инакомыслием продолжается - политолог. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Убийство Бузины. Насилие над инакомыслием продолжается - политолог

    На предварительном заседании, начало которого запланировано на 13.00, суд должен решить, можно ли приступить к рассмотрению уголовного дела по существу, отправить на дополнительное расследование или же его стоит закрыть.

    Предварительные судебные заседания по делу Бузины проходят с 9 февраля, суд пока не приступил к рассмотрению материалов обвинительного акта. Вместо этого суд рассматривал многочисленные ходатайства и жалобы защиты обвиняемых на действия следователей при расследовании дела. На предыдущем заседании 24 апреля суд рассмотрел ряд очередных жалоб защиты. После этого в заседании был объявлен перерыв по ходатайству адвокатов обвиняемых, которые попросили предоставить им дополнительное время для подготовки дополнительных жалоб.

    Известный журналист Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них — в голову. Инцидент расследовался по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.

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    Президент Украины Петр Порошенко назвал "делом чести для украинской власти" раскрыть это преступление.

    Через два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух исполнителей убийства — Андрея Медведько и Дениса Полищука. Оба задержанных были бойцами националистических батальонов и принимали участие в военной операции в Донбассе.

    Правоохранители считали, что националисты Медведько и Полищук убили Бузину, потому что в его творчестве якобы "прослеживались антиукраинские настроения". Журналист поддерживал федерализацию Украины, ее независимость и двуязычие украинской культуры, широкое развитие украинского и русского языков.

    В то же время защита подозреваемых предоставила показания свидетелей, которые под присягой сообщили, что подозреваемые в момент убийства находились в Донбассе и никак не могли совершить преступление. Кроме того, адвокаты поставили под сомнение экспертизу ДНК, которая является одним из главных аргументов следствия. В частности, защита представила суду заключение экспертного института о том, что на Украине официально нет необходимых реактивов для проведения такой экспертизы ДНК, на которую ссылается следствие.

    Фотографии Олеся Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В связи с недостаточностью доказательств, оба подозреваемых в конце 2015 года были отпущены судом под частичный домашний арест с 19.00 до 08.00.

    Позднее в деле были назначены ряд дополнительных экспертиз, проведение которых затянулось.

    Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, обращаясь к матери погибшего журналиста, заявила, что в ООН обеспокоены ненадлежащим расследованием убийства Бузины, "как и в других делах относительно журналистов".

    Семья Бузины и ее адвокаты также выражали недовольство длительным расследованием дела и безнаказанностью виновных.

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    "Прокуратура утверждает, что убийцы давно установлены и вина их доказана, но почему-то дело долго не направлялось в суд", — написал представитель матери Бузины адвокат Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

    В августе 2017 года мать украинского журналиста подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Тогда Кузьмин пояснял, что "издевательства украинской власти над Валентиной Бузиной" вынудили ее обратиться в ЕСПЧ.

    Для рассмотрения дела об убийстве журналиста была назначена коллегия судей в составе Евгения Сидорова, Олега Лынника и Татьяны Левицкой. Первое предварительное заседание состоялось 9 февраля, однако из-за занятости судей в заседании был объявлен почти двухнедельный перерыв. В ходе первого заседания защита обвиняемых ходатайствовала о рассмотрении дела судом присяжных. Но суд отказал защите в удовлетворении этого ходатайства.

    Адвокат обвиняемых Андрей Федур считает, что в таком составе судей дело не имеет перспективы.

    "Я лично убедился, что этот процесс в этом составе суда уже не имеет никакой перспективы. У наших подзащитных есть конституционное право на суд присяжных, то есть чтобы их судил народ Украины, а нам сегодня рассказывают что-то другое, что есть эта "советская тройка", которая вас немного посудит, решит вопрос доказательств, каких свидетелей вызывать в судебное заседание, которая решит вопрос меры пресечения, назначит дело к рассмотрению, а потом у вас каким-то образом появится суд присяжных", — сказал он.

    Адвокат заявил, что действующее законодательство не предусматривает такой процедуры, по которой решил идти суд. При этом Федур добавил, что защита обвиняемых готова принимать участие в судебном процессе в дальнейшем.

    В свою очередь представитель гособвинения по делу отметил, что защита сможет в дальнейшем снова заявить ходатайство о суде присяжных, но только после завершения предварительного заседания и назначения дела к рассмотрению по существу.

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