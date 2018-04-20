Рудяков: ситуация с Савченко? Есть два варианта

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Шумиха вокруг героя Украины, народного депутата Надежды Савченко стихла, но по-прежнему вспыхивают связанные с ее именем скандалы.

В среду, 18 апреля, Савченко доставили в суд для принудительного получения ее биологических образцов; сама она утверждает, их у правоохранителей скопилось достаточно. Раньше депутат прошла проверка на полиграфе и утверждала, что ее собираются пытать.

Напомним, по версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Появилось фото похудевшей Савченко.

Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

О нынешнем состоянии дел Савченко и ее будущем РИА Новости Украина поговорило с политологом, директором Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павлом Рудяковым.

Почему вокруг Савченко всегда так много шума?

– Сейчас пиар-шума нет. Получается, что сама Савченко всеми силами пытается привлекать внимание к своей судьбе – этой временно тюремной. А наоборот, та часть информационного пространства, которая контролируется властью, она не пропускает эту информацию, ее гасят. Идет подавление тех сигналов, которые исходят от Савченко.

Татьяна Проторченко, facebook Похудевшая Надежда Савченко

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А какие цели у Савченко и властей?

– Это ее репутационно-имиджевая кампания, которая работает на создание соответствующего образа и на раскрутку этого образа. И она может быть востребована в любой момент, даже в каком-то избирательном цикле или до него.

Почему власть давит – тоже понятно. Власти эти информационные поводы не нужны, поскольку они в любом варианте играют против власти.

Почему мы видим скандалы, а не реальное расследование дела?

– Судя по тем вещам и тезисам, которые были засвечены в информационном пространстве с момента, когда встал вопрос о снятии неприкосновенности с Савченко и так далее, каких-то серьезных юридических оснований и обоснований для ведения против нее уголовного дела нет. Все это было собрано на скорую руку в один пакет, вывернуто на стол, а реально там ничего нет. Поэтому понятно, что власти выгодно сейчас всячески это расследование затягивать. Чтобы о нем, как это было в восточных сказках: или султан умрет, или ишак сдохнет – как-то оно все забудется и уйдет.

Собственно криминальной составляющей тут нет. Юридического какого-то обоснования тоже нет – это получается очередной фрагмент арии Генпрокуратуры, когда засвечиваются какие-то сенсационные вещи глобального характера, а по сути там ничего не происходит.

Что, на ваш взгляд, ждет Савченко в ближайшем будущем?

– Все равно так просто ее не выпустят уже. Понятно, что в данном случае это ее человеческая судьба. Понятно, что человек страдает и судьба в еще большей степени изламывается – она и так уже человек, который побывал во всех этих шкурах, – Надежда Савченко.

А, в другом случае, если не авторитет государства, то авторитет очень серьезного государственного ведомства – Генеральной прокуратуры – поставлен на карту. И пока господин Луценко возглавляет этот орган, ждать, что перед Савченко извинятся и скажут: "Выходи, у нас к тебе нет претензий", не приходится.

Поэтому, мне кажется, будет такой вялотекущий процесс идти до того момента, когда просто все это не превратится в какой-то уже абсолютно забытый мотив. И тогда, может быть, будут какие-то решения по освобождению Савченко в связи с отсутствием улик.

Или второй вариант, более радикальный: если кто-то захочет тему Савченко использовать в своих каких-то интересах репутационно-имиджево-пропагандистских и проплатит какое-то обострение. Проплатит и организует обострение ситуации. Тогда эта карта может быть положена на стол в том числе через использование механизмов международных правозащитных организаций, каких-то парламентских кругов, как это было, когда Савченко находилась в российской тюрьме. То есть такой вариант тоже не стоит исключить, хотя по состоянию дел на сегодняшний момент он кажется достаточно слабо вероятным.